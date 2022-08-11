Объявлено, что во многих населенных пунктах временно оккупированных территорий оккупационная власть не будет открывать так называемых "избирательных участков".

Оккупационная власть планирует ходить по домам и собирать голоса во время так называемого "референдума".

Об этом во время брифинге сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, оккупанты уже не скрывают формальность его проведения.

"Объявлено, что во многих населенных пунктах не будут развернуты "избирательные участки". Вместо этого в дома граждан будут прибывать представители местных оккупационных администраций вместе с российскими военными, в присутствии которых избиратели будут вынуждены делать так называемое "волеизъявления", - рассказала она.

Напомним, российские войска без объявления войны вторглись в Украину рано утром 24 февраля якобы для "демилитаризации" и "денацификации". Противники захватили ряд населенных пунктов на востоке и юге Украины и назначили там своих "руководителей", которые заявили о желании провести псевдореферендум о "вхождении" в состав России.

Президент Владимир Зеленский говорил, что если на захваченной территории пройдет "референдум", то для Москвы будут закрыты возможности переговоров с Киевом.

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