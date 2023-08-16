Говорить об изменении приоритета целей во время атак РФ по Украине не стоит, подчеркнул Игнат.

В последнее время во время ударов РФ по Украине вражеские ракеты маневрируют в украинском небе – летят на запад, а потом резко меняют курс и "наматывают" круги над регионами. К примеру, такая тактика использовалась во время атаки по аэродрому в Староконстантинове.

Как объяснил в эфире Freeдом спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, ракеты программируют накануне удара. И все они летят именно по тому маршруту, который был проложен заранее.

"Тактика применения вооружения – крылатых ракет или дронов – зависит от ситуации, от целей, которые они хотят поразить, и так далее. Программирование удара осуществляется накануне удара. Ракета имеет такую способность – как ее запрограммируешь, так она и будет лететь по изгибу рельефа местности, по рекам, как мы говорили. Они могут летать кругами, могут лететь на запад, возвращаться на восток. Как они проложили маршрут для каждой ракеты индивидуально, так она и будет лететь. В принципе, это они делали всегда. Каждая конкретная ситуация, каждая конкретная цель, которую они хотят поразить, планируется по-своему", – подчеркнул он.

По словам Игната, такой же прием оккупанты использовали во время массированного удара по Староконстантинову Хмельницкой области.

"Те же крылатые ракеты пошли на запад, а потом резко развернулись на 180 градусов на Староконстантинов. В то же время с северных регионов полетели "Кинжалы". У них была такая задача, чтобы выдержать некоторое время крылатые ракеты на территории Украины, пролететь несколько регионов, в том числе и западные, вернуться и в одно время с "Кинжалами" ударить по нашему аэродрому. Такой был план, такая была тактика нанесения удара в той ситуации", – добавил спикер ВС ВСУ.

С ударными дронами типа "Шахед" происходит примерно то же самое. Как подчеркнул Игнат, они имеют довольно большой запас хода, могут пролетать довольно большое расстояние и определять, в том числе, место нахождения наших систем ПВО.

В то же время он отметил, что говорить об изменении приоритета целей во время атак по Украине не стоит.

"Враг бьет разными типами вооружения. Никто не застрахован от того, что может произойти. Разные типы вооружения, я имею ввиду ракеты, которые бьют крайне неточно. Те же ракеты Х-22 – мы знаем, какая погрешность в их точности. Те же "Кинжалы" – мы видим, что они летят совсем не "точно в цель", как пишут оккупанты в своих пабликах. Таким образом, гарантировать безопасность и делать выводы, что они меняют приоритет целей или будут меньше бить по домам никак нельзя. Нужно все-таки придерживаться всех рекомендаций по безопасности и искать хоть какое-то укрытие при явной угрозе жизни и здоровья людей. Сберечь людей – это самое главное, дома мы отстроим, предприятия отстроим. Я думаю, мир поможет Украине", – отметил представитель Воздушных сил.

Удары РФ по Украине

В ночь на 15 августа россияне осуществили массированный обстрел Украины ракетами. Враг выпустил минимум 28 ракет разных типов, среди которых Х-22, Х-101/Х-555 и "Калибры". Как отметили в Воздушных силах, в ту ночь силам ПВО удалось сбить 16 из них.

В результате этой атаки пострадали населенные пункты нескольких областей. В частности "прилетело" по Ставчанам и Суховоле во Львовской области, повреждения были и в самом Львове.

В то же время в Луцке россияне обстреляли завод шведской компании SKF. В результате атаки погибли люди.

Вас также могут заинтересовать новости: