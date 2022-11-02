Увольнение Лапина – это именно желание Путина, озвученное Кадыровым и Пригожиным, которые никакой самостоятельной роли в этой ситуации не играют, уверен Гудков.

Российский оппозиционер и экс-депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков считает, что генерала Лапина убрали по желанию Путина, а помогли президенту "два цепных пса".

"Это говорит о двух вещах. Первое: Кадыров и Пригожин – это просто два цепных пса лично Путина, потому что Путин никогда не увольняет своих сановников после чужой критики. Если только своя критика – тогда да, а вот когда чужая, он никогда не увольняет, потому что он боится показаться слабаком. У него с питерского детства психология шпаны. Она у него вошла настолько глубоко, что стало его кредом и государственной российской политикой. Увольнение Лапина – это именно желание Путина, озвученное Кадыровым и Пригожиным, которые никакой самостоятельной роли в этой ситуации не играют. Ну, Кадыров еще что-то там по Кавказу, по мелочам, а вот Пригожин вообще никак", - сказал Гудков в интервью УНИАН.

Политик добавил, что Путин понимает бедственность своего положения.

"Путин начинает понимать, что наступает жопа, а за эту жопу как-то кому-то надо отвечать. И он отвечать за нее совершенно не хочет", - отметил Гудков.

Экс-депутат Госдумы также заявил, что кто-то из генералов может убрать Путина, но лишь "если умеют табакерки кидать правильно".

"Пошла травля и подготовка расправы над генералами. Мне их не жалко, абсолютно. Если они бараны, идущие на заклание с твердо поднятой головой, и считают, что так и должно быть, то пусть идут, черт с ними. Меньше генералов - меньше прыти у армии", - сказал Гудков.

Александр Лапин - судьба российского генерала, "сдавшего" Лиман

Ранее была информация о якобы отставке командующего "центральной" группировкой ВС РФ Александра Лапина.

После отступления из Лимана Кадыров публично желал военному "смыть кровь" убитых "ребят" на фронте. Главу Чечни в этом поддержал главарь ЧВК "Вагнера" Пригожин.

29 октября некоторых украинские СМИ распространили фейк о якобы гибели Лапина в Москве-реке.