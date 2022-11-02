Российский оппозиционер Геннадий Гудков: Путин начал понимать, что наступает ж*па, но пока он в Кремле, война будет продолжаться

Российский оппозиционер Геннадий Гудков рассказал в интервью УНИАН о том, что стоит ожидать от Путина, последствиях бредовой российской пропаганды, а также спрогнозировал, закончится ли война в Украине после смерти диктатора.

Насущная тема – "отрицательное всплытие" в оккупированном Севастополе. Говорят, что мог пострадать флагман "Адмирал Макаров", с которого запускались ракеты класса "Калибр", в том числе по Виннице, тральщик "Иван Голубец" и то, что было рядом. После этого россияне прервали "зерновое соглашение". Говорят, что перекрыли пролив, и корабли оттуда повезли в сторону Новосибирска. С учетом наземных операций в районе Сватово и Кременной, где ВСУ уже взяли под огневой контроль трассу – это очередная пощечина? И чего ждать, кроме выхода РФ из "зернового соглашения"?

От Путина ничего хорошего ждать не приходится. Радует только одно, что запасы у него иссякают. Запасы терпения народа иссякают, потихонечку, правда, медленней, чем хотелось бы. Иссякают запасы терпения элит, которые там уже "кипят". И, конечно, иссякает запас генералов, которых надо снимать и наказывать. Всё у Путина кончается.

По его валдайской речи видно, что дядечка находится в тяжелом неадеквате, несет какую-то пургу и, по всей вероятности, действительно не понимает, что вообще происходит. Видимо, читает какие-то свои папочки, У меня такое впечатление, что у него продолжает ухудшаться состояние ментального здоровья. И это достаточно заметно. Не знаю, как он там "боевых комаров ловит", но "соображаловка" у него работает все хуже и хуже. Это совершенно очевидно.

От Путина кроме злобы, мести, подлости, гнусности ждать ничего не приходится. И выход из "зернового соглашения" – это от бессильной злобы, от горькой обиды за то, что нанесен удар по Черноморскому флоту, что его никто не боится. Я думаю, что это абсолютно эмоциональная и дебильная реакция. Почему? Всем же понятно, что альтернативой будет вывоз зерна под конвоем военных кораблей Турции, скорее всего, и, предположим, Великобритании. Я думаю, что с Путиным, наверное, надо разговаривать исключительно языком силы. Похоже, что больше он ничего не понимает, никаких других языков. У него то, что прилетели ракеты по военной инфраструктуре – это террористический акт, а то, что ракеты каждый день убивают мирных людей, – это нормально. То есть у него явно что-то с "крышей", явно какая-то озлобленность и желание всем отомстить, нагадить. Поэтому я, пользуясь вашим эфиром, призываю страны НАТО предоставить военный конвой, и пусть попробует сунуться. Другого варианта нет.

А вы думаете, они решатся?

Там уже от Черноморского флота ничего не осталось. У Турции флот в 200 раз мощнее и больше, сильнее. Если туда добавить еще британские эсминцы или фрегаты, которые будут помогать, никто там никуда не сунется.

Вот этот бред, когда любой провал называется "жестом доброй воли", заявления, что британцы помогали управлять дронами, которые атаковали Черноморский флот – как долго он будет вмещаться в головы людей, внутреннему потребителю?

Поймите правильно, что они сейчас рассчитывают на самую обыдленную часть населения России. Обыдленную не с точки зрения, что они там дебилы от природы, от рождения, а то, что они таковыми стали в процессе своей жизнедеятельности. Неважно, сколько они образования получили, – восемь классов или три высших. Обыдленная часть населения, страдающая какими-то синдромами, комплексами неполноценности, синдромом великодержавного шовинизма и так далее – это все больные люди, которые неспособны критически воспринимать действительность. Рассказали про "боевых комаров" – вот "боевые комары". Завтра скажут, что "боевые инфузории" запущены в Черное море, и в это поверят. Сказали, что "отрицательное всплытие", в это все верят. Они поверят во все, что угодно, потому что у них одна только мысль: "Все – никто, а мы все время были великими".

В РОССИИ ВСЕ, КТО СМОТРИТ ТЕЛЕВИЗОР, – ЭТО БОЛЬНЫЕ ЛЮДИ

Почему "причастной" к атаке на корабли РФ в Севастополе оказалась Британия?

Америка запускает "боевых комаров", Британия запускает "боевых водолазов", кто там у нас взрывает "северные потоки"? Дания? Кругом одни шпионы, кошмары, галлюцинации. Хочется спросить: ребята, что вы там начали курить? Раньше с вами такого не водилось, чтобы вы докурились и договорились до "боевых комаров". Либо вы перебрали с дозой, либо какое-то системное заболевание от частого применения "бодрящих" веществ.

Может, уже просто не о чем врать? Они же не могут признаться, что проигрывают Украине. Да, Украину поддерживают оружием западные партнеры. Но Украине! За два-три дня рассчитывали взять Киев, а получилось вот так. Теперь нам рассказывают, что они воюют с НАТО, с Британией.

Это они давно рассказывают. Это у них на потоке. Они просто каждый раз придумывают какие-то всякие фейки, фальсификации, чего только не показывают.

В принципе, все, кто смотрит телевизор, это больные люди. Давайте мы по-честному скажем, что все, кто смотрит российское государственное телевидение, если только не по работе под угрозой расстрела, это больные люди. Здоровых там нет.

Если бы у нас был с вами телемер, мы с вами точно определили уровень или рейтинг идиотизма, сколько у нас процентов дебилов. Вот все те, кто смотрят эти ток-шоу, передачи. Нормальные люди уже их давно не смотрят. Жалко, что мы их не можем пока посчитать. Это была бы абсолютно объективная, реальная, честная социология. Кто же все-таки чокнутый, поддерживающий Путина и его вранье, его войну.

По поводу генерала Лапина, командующего войсками "Центр", которого критиковал Кадыров за неудачные операции, который вырос вместе с Герасимовым в одном дворе, который занимался Харьковским направлением. Была информация, что якобы его уволили, потом писали, что якобы он взял отпуск на три недели. В общем, отстранили Лапина. О чем это говорит?

Это говорит о двух вещах. Первое: Кадыров и Пригожин – это просто два цепных пса лично Путина, потому что Путин никогда не увольняет своих сановников после чужой критики. Если только своя критика – тогда да, а вот когда чужая, он никогда не увольняет, потому что он боится показаться слабаком. У него с питерского детства психология шпаны. Она у него вошла настолько глубоко, что стало его кредом и государственной российской политикой. Увольнение Лапина – это именно желание Путина, озвученное Кадыровым и Пригожиным, которые никакой самостоятельной роли в этой ситуации не играют. Ну, Кадыров еще что-то там по Кавказу, по мелочам, а вот Пригожин вообще никак.

Второе: Путин начинает понимать, что наступает жопа, а за эту жопу как-то кому-то надо отвечать. И он отвечать за нее совершенно не хочет.

Я недавно слушал ставшего полным идиотом Валеева. Могу так говорить, потому что знал его много лет, ну, он действительно конченный идиот. Ну, вот этот конченный идиот очень четко выполняет задания Кремля. И в одной из своих передач он орет на то, что "все генералы все недооценили, все плохо сделали, и ни один не написал рапорт, ни один не застрелился". То есть пошла травля и подготовка расправы над генералами. Мне их не жалко, абсолютно. Если они бараны, идущие на заклание с твердо поднятой головой, и считают, что так и должно быть, то пусть идут, черт с ними. Меньше генералов – меньше прыти у армии.

Глава украинской разведки генерал Буданов в своем интервью допустил, что Путин может не дожить до окончания войны. Как бы вы отреагировали на это?

Озвученное желание миллиардов людей на планете. Но я все время говорю: ребята, если мы об этом уже мечтаем, на это можно надеяться, в это можно верить или не верить. Но это вариант, который необязательно произойдёт, к сожалению. Да, вероятность есть, но это как в анекдоте про женскую логику: "- Какая вероятность встречи со снежным человеком? – 50 на 50, может, встретишь, а может, нет". Здесь примерно то же самое, может произойти, а может нет.

ПОКА ПУТИН В КРЕМЛЕ, ВОЙНА БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ

Возвращаясь тогда к бункерному созданию, к его речи на Валдае. Песков ее рекламировал, как "историческую", которую возьмут "под карандаш". Я не знаю, слушали вы ее или нет.

Нет. А зачем слушать, если заранее знаешь, что ничего нового не будет, кроме набора фраз, вранья, позы и какого-то невнятного бормотания, сопровождаемого питерской дворовой лексикой? Зачем слушать? Ну, и он может все что угодно сказать, но он уже ничего не может сделать.

А кто в России сейчас может что-то сделать?

Наверное, это ФСО. Заварить дверь в бункере и оставить его там на неопределенное время. Это был бы лучший вариант и самый мягкий. Кто-то из генералов может сделать, может, кто-то из наших великих военачальников, если они умеют табакерки кидать правильно. На самом деле никто сейчас ничего не может сделать, – пока Путин в Кремле, война будет идти. Если его изолируют, тогда есть шанс.

Но есть же еще "партия войны", и существует такое мнение, что даже если с Путиным что-то случится, то война может не закончиться.

Я в это не верю ни секунды. Они тут же наперебой побегут договариваться со словами, что это "мы разобрались с Путиным, нам нужны гарантии безопасности, и все заканчивается". "Путинизм с человеческим лицом" невозможен, коллегиальный Путин уже невозможен тоже. Возможна капитуляция вверху в обмен на устранение Путина. Всё остальное – из области ненаучной фантастики, как и приход каких-то там националистов, людей типа Гиркина-Стрелкова. Куда они придут? На кого они опираться будут? На эту быдломассу, вопящую с дивана после третьего стакана самогонки "можем повторить"? Что они могут повторить? Резинку от трусов купить не на что. Путинизм кончится вместе с Путиным. И остальная часть путинизма будет оговаривать условия сдачи власти и уход, бегство, я не знаю.

Или будет еще хуже – силовым образом снизу этот режим свергнут вместе со всей этой камарильей, которая сейчас сидит и надеется на чудо. Как и окружение Гитлера, которое вместе с Гитлером надеялись в конце 44 года на чудо. Но они надеялись-надеялись, а потом один за другим начали травиться, вешаться, стреляться. И еще просили их тела сжечь чтобы не глумились над ними. Это все тоже будет. В той или иной степени. Генерал в 44 году от имени Гиммлера начал вести переговоры с союзниками, типа: мы вам голову Гитлера, а вы нам – гарантии безопасности, какой-то переходный период, чтобы мы могли свалить. Ну, вот что-то, может, и это будет.

То есть я думаю, что вообще всё, что творится вокруг Путина, очень похоже на Третий Рейх, 43-й год. В период, когда уже было понятно, что все идет совершенно не по плану, что все пошло наперекосяк, что сил уже не хватит. Вот примерно так, мы находимся где-то во временной фазе 43-го года, если применить кальку Второй мировой войны. Нынешняя война ничуть не менее значима в историческом плане. Потому что идет решающая битва первой половины 21 века между диктатурами и демократиями. Демократия обязана одержать верх, чтобы не проиграть общую битву, которая, безусловно, будет характеризовать весь 21 век. Никому не навязываю свою точку зрения, но думаю, что это будет, к сожалению, так. Наверное, я совершенно точно не до всех событий доживу, но будет интересно вспомнить эти слова.

Разобраться с Путиным, с Россией, с профсоюзом диктаторов, которые вокруг Путина – это первая часть Мерлезонского балета. Она по значимости ничуть не менее важная, чем победа во Второй мировой войне. А вот вторая часть Мерлезонского балета будет отсрочена лет на 20, наверное. Конечно, есть проблемы с другими странами. Есть Иран, есть режимы Ближнего Востока, есть Китай, который, к сожалению, свернул на дорогу все большего авторитаризма. Тут проблем у мира еще будет много. Я их далеко не все увижу, а вот те, кто будет жить в 21 веке, хлебнет по полной программе.

НИ ШОЙГУ, НИ ПУТИНУ, НИ ЛАВРОВУ ВЕРИТЬ НЕЛЬЗЯ

Вы упомянули, что этот режим будет свергнут, в том или ином виде. А есть ли кому передать власть?

Я все время говорю: если мы в России плохого диктатора заменим на хорошего, тогда мы вообще ничего не поменяем, лучше закрыть все медным тазом, и чтобы мы там сами друг друга укокошили. Потому что Россия должна стать страной, где никто не спрашивает, кому же передать власть. Потому что вопрос "кому же передать власть?" выдает наше тяжелое историческое прошлое, когда власть принадлежала очень узкому кругу людей. Как было при царе, как было при президенте, как было при генсеке. И мы с этим жили и не видели, не понимали, как можно жить по-другому. Вот Украина сейчас уже понимает. И Болгария понимает, и Румыния понимает, и Польша понимает. Поэтому вопрос этот некорректный.

Я очень надеюсь, что у людей, которые будут управлять страной, хватит мозгов, энергии, терпения преодолеть те руины, которые после себя оставил путинский режим.

Конечно, хотелось бы узнать, кто мог бы быть этими людьми.

Это определят выборы, формирование коалиционного правительства. Я три года с лишним живу в Болгарии, у них четыре или пять выборов за последние два года. И ничего, не развалилась страна, она все равно развивается.

Нормальный демократический процесс.

Процесс становления политических партий, процесс обучения друг друга компромиссов, переговоров, укрощения своих политических амбиций, прощения обид. Они же маленькая нация, друг друга все знают, у друг друга есть какие-то свои исторические претензии. Вот нужно уметь прощать, умерять амбиции, достигать компромисса. И они всему этому учатся. Это лучше, чем стабильность кладбища, как в России, которая может действительно отправить на кладбище приличную часть человечества.

По поводу частичной мобилизации. Шойгу сказал, что она закончена.

Но ни Шойгу, ни Путину, ни Лаврову – никому из них верить нельзя. Я думаю, что она не закончена. В лучшем случае эта мобилизация приостановлена, заморожена, Это в лучшем случае. Потому что убытие мобилизованных резервов в войне неизбежно. А как они будут дальше пополнять армию, если они остановят мобилизацию? Они ее возобновят. И верить им нельзя, они врут.

Россия принудительно эвакуирует население возле Каховской ГЭС, вывозит из Херсона в Крым все вплоть до коммунального транспорта, медикаментов. Сначала они делали вид, что они бегут, но ВСУ и разведка говорят, что они готовятся. Каким будет херсонский сценарий? Это будет сильная пощечина?

Они сначала готовились бежать, потом у них появилась надежда, что они Херсон удержат. Если верить тому, что говорят, туда перебросили большие резервы. Видимо, появилась надежда удержать Херсон. Думаю, что их тактика ситуативна. Они приготовились драпать, потом решили: нет, мы еще повоюем. У вас есть неплохие стратеги и тактики в Генеральном штабе, я надеюсь, что они знают, где нужно начать наступление, может быть, даже неожиданное для российской армии. Поэтому я сейчас не хотел бы забегать вперед. Я думаю, что Генштаб ВСУ справится с этой задачей, они знают, как действовать.

Катерина Шварц, Тала Калатай