Война тяжелая и жесткая, но есть настрой к победе.

Россия распространяет нарратив о том, что Украина и мир психологически устали от войны.

Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции во время визита в столицу США, украинцы и в дальнейшем готовы бороться против агрессора.

"Усталость от войны в Украине - это российский нарратив. Мы объединены с нашими партнерами и уверены в них, никакой усталости от военной или донорской поддержки нет. Мы настроены одержать победу в этой войне и освободить наши территории", - сказал Шмыгаль.

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Также премьер-министр отметил, что возможно определенный вид усталости есть из-за того, что война является изнурительной. Однако украинцы готовы бороться и в дальнейшем.

"Возможно мы устали физически, потому что жесткая и тяжелая война. Но мы не падаем духом", - добавил Шмыгаль.

Помощь партнеров: что известно из актуального

Япония выделила для нужд Украине 3,5 миллиарда долларов. Они поступят в течение 2023-го года для поддержки гуманитарной и социальной сферы.

Вчера, 14 апреля, стало известно о том, что переданы Канадой танки Leopard 2 уже прибыли в Польшу. Оттава заявила, что продолжит помогать Киеву и в дальнейшем.

В Дании сообщили, что совсем скоро в Украину поступят танки Leopard 1. На данный момент происходит восстановление техники.

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