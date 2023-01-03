Один из россиян активно постил фото с базы и хвастался техникой, которая на ней была.

Украинские воины разгромили базу российских оккупантов в селе Правые Саги вблизи Алешек на Херсонщине. Оккупанты сами "сдали" локацию.

Как сообщают местные Телеграм-каналы, оккупанты расположились на даче комплекса Grand Prix. В комфортных домах россияне чувствовали себя прекрасно, пока туда не прилетели "подарки" от HIMARS.

ВСУ уничтожили несколько зданий комплекса. На кадрах с места происшествия видны масштабы разрушений. Потери уточняются.

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Местные паблики обратили внимание, что россияне сами себя сдали. В частности, оккупант Петр Ложковой регулярно постил в российских соцсетях фотографии с Grand Prix и хвастался техникой, которую там содержат. Более того, непутевый захватчик даже локацию отметил.

"Новогодние" удары по российским базам

Во время новогодних праздников ВСУ набросать "подарков" российским оккупантам. В частности, накануне стало известно о большом "прилете" по училищу в Макеевке в новогоднюю ночь, где находились, по разным данным, от нескольких десяток до 600 мобилизованных из России.

Россия официально подтвердила гибель лишь 63 военных. Но, по мнению западных экспертов, это уже не спасает репутацию министерства Шойгу. Поэтому МО РФ пытается переложить вину на местных "чиновников", а те - на самих мобилизованных.

Кроме того, ВСУ устроили налет на позиции врага в Чулаковке под Херсоном в новогоднюю ночь. У россиян - огромные потери, Генштаб отчитывается о 500 погибших и раненых.

Кроме того, "подарки" прилетели в логово захватчиков на оккупированной части Херсонской области. Потери уточняются.

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