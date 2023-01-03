С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже более 107 440 оккупантов.

Генштаб подтвердил успешное поражение скопления российских войск в Чулановке Херсонской области в новогоднюю ночь.

Как сообщается в сводке командования, подтверждено огневое поражение подразделениями Сил обороны Украины 31 декабря живой силы и военной техники противника в районе Чулановки Херсонской области.

Потери противника составили около 500 ранеными и ликвидированными оккупантами.

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Потери России в Украине - актуальное

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже более 107 440 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

Украинские военные в отличие от российских преступников наносят высокоточные удары по местам скопления живой силы противника и его техники.

Например, 31 декабря прилет HIMARS пришелся по училищу Макеевки, где накануне разместили сотни мобилизованных. Пропагандисты уже ноют об огромных потерях.

Вместе с тем у провоенного российского общества возникает все больше вопросов к эффективности массированных ударов по украинской энергосистеме.

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