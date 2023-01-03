Сейчас подтверждено огневое поражение цели.

Вооруженные силы Украины продолжают "поздравлять" с новогодними праздниками российских оккупантов. "Подарки" прилетели в логово захватчиков на оккупированной части Херсонской области.

Как отмечает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке, подтверждено огневое поражение скопления оккупантов в населенном пункте Федоривка.

"1 января 2023 года подразделениями Сил обороны Украины осуществлено огневое поражение личного состава российских оккупантов в районе населенного пункта Федоривка Херсонской области, количество потерь врага - уточняется", - говорится в сообщении.

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Потери РФ в Украине

Общие боевые потери России с 24 февраля 2022 года ориентировочно составляют 107 тысяч 440.

Еще Россия потеряла в Украине: танков - 3031, боевых бронированных машин - 6093, артиллерийских систем - 2027, РСЗО - 423, средств ПВО - 213, самолет - 283, вертолетов - 269.

Сегодня Генштаб подтвердил успешное поражение скопления российских войск в Чуланивке Херсонской области в новогоднюю ночь. Потери противника составили около 500 ранеными и ликвидированными.

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