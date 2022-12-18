Горит там, где расположен склад ГСМ.

В Алчевске (Луганская область) к российским оккупантам "прилетело".

Об этом сообщается в Telegram-канале Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины. Вследствие этого могло произойти возгорание в районе склада горюче-смазочных материалов российских захватчиков.

"Прилетело. Местные пишут, что горит примерно там, где у орков расположен склад горюче-смазочных материалов", - сказано в сообщении.

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Что происходит на Луганщине

Ранее сообщалось, что к середине ноября украинская армия освободила от российских захватчиков 12 населенных пунктов.

Недавно в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины рассказали о ликвидации российских оккупантов недалеко от Новоайдара.

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, российские войска обстреливают деоккупированные населенные пункты области, а на села сбрасывают авиабомбы.

Кроме того, известно, что в больницах Луганска увеличилось количество раненых оккупантов. Однако у них нет даже самого необходимого для раненых.

Ранее военный эксперт Дмитрий Снегирев заявил, что нынешняя ситуация в Луганской области дает основания для сдержанного оптимизма. Также он назвал направление, которое, по его мнению, является одним из приоритетных относительно возможности успешного контрнаступления.

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