Российские оккупанты за минувшие сутки нанесли 21 удар по территории 14 населенных пунктов области.

В Донецкой области 28 января разрушено и повреждено 40 гражданских объектов, есть погибшие и раненые. Правоохранители задокументировали за минувшие сутки 21 удар по территории Донецкой области.

Как сообщает Национальная полиция Украины, в течение суток под обстрелами находились 14 населенных пунктов. Российские оккупанты вели огонь из авиации, ЗРК "С-300", РСЗО "Град", артиллерии, танков, минометов.

Войска РФ выпустили снаряды по населенным пунктам: Авдеевка, Бахмут, Курахово, Торецк, Константиновка, Часов Яр, Великая Новоселка, Нью-Йорк, Красноторка, Веселое, Каменка, Красногоровка, Тоненькое, Константинопольское.

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"Разрушено и повреждено 40 гражданских объектов - 17 жилых домов, больницу, помещение банка, гостиница, складское помещение, трансформатор, гаражи, автомобили", - информирует полиция.

В том числе в Константиновке ракетой "С-300" россияне повредили 4 многоквартирных дома и объекты инфраструктуры.

Сегодня, 29 января, глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что в результате вчерашнего удара по Константиновке повреждены 7 многоэтажек, 7 гаражей и отель.

По его информации, вчера в Донецкой области погибли 5 мирных жителей, еще 17 человек получили ранения.

Война в Украине - российские обстрелы в Донецкой области

Как сообщал УНИАН, 28 января российские оккупанты обстреляли Константиновку Донецкой области. Три человека погибли, пострадали по меньшей мере 14 гражданских. Россияне били по жилому кварталу города ракетами С-300, в результате чего повреждены четыре многоэтажки, гостиница, гаражи и гражданские авто.

Сегодня утром глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что в течение 28 января россияне убили четырех жителей Донетчины: троих в Константиновке и одного в Бахмуте. Еще 17 человек в области получили ранения.

Ранее Кириленко заявлял о значительном обострение ситуации практически вдоль всей линии фронта в Донецкой области. По его словам, российские оккупанты усилили обстрелы прифронтовых населенных пунктов Донбасса на фоне отсутствия успехов на поле боя.

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