Учитывая преимущество россиян в ресурсах, сейчас Украине выгоднее воевать от обороны, считают эксперты.

В условиях тупика на фронте, что не позволяет ни одной стороне осуществить большой прорыв, для Украины, которая уступает России по всем основным ресурсам, было бы выгоднее перейти к стратегической обороне. Отражая российские наступления, украинцы могли бы нанести россиянам значительно больше вреда при своих меньших потерях, чем ведя собственное контрнаступление.

Об этом пишет The Wall Street Journal, анализируя текущую ситуацию в войне. Издание отмечает, что на Западе все громче звучат голоса, которые говорят, что задержки с поставками западного оружия были одной из причин неудачи украинского контрнаступления. Но теперь ситуация в тупике, и нет такого оружия, передача которого, могла бы радикально изменить ход войны.

Проблемы с наступлением имеют не только украинцы, но и россияне, что свидетельствует текущая битва за Авдеевку. Имея крайне незначительные территориальные достижения, агрессор несет там огромные потери. Поэтому, учитывая большее количество мобилизационного ресурса и возможностей военного производства в России, для Украины будет невыгодным тратить дефицитные ресурсы на собственное наступление.

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"Учитывая ограниченную способность Украины перехватить инициативу на поле боя против российских войск, некоторые сторонние наблюдатели говорят, что самым безопасным направлением действий Киева является перейти к оборонительной позиции и заставить Россию тратить свои войска и оборудование в поисках достижений. Украина в определенной степени воспользовалась таким подходом в Авдеевке", - отмечает WSJ.

Дмитрий Горенбург, эксперт из бывшего СССР в американском Центре военно-морских исследований, отмечает, что такая стратегия непременно приведет к незначительным территориальным потерям, и кому-то может показаться, что Украина идет к поражению. Но на самом деле, как отмечает эксперт, такая стратегия даст Украине более безопасную позицию и возможность восстановить свои силы и запасы.

"Оптика защиты Украины может быть не идеальной, но как военная стратегия в длительной войне может иметь смысл заставить россиян потратить свои ресурсы, восстановиться самим, а потом вернуться к наступлению позже", — сказал Горенбург.

Тупик на фронте: на Западе предлагают Украине варианты

В последнее время западные СМИ и известные персоны начали активно предлагать свои рецепты того, как Украине стоит поступить учитывая тупик в войне.

Как писал УНИАН, бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предлагает Украине вступить в Альянс с условием, что 5 пункт Устава о коллективной обороне не будет распространяться на оккупированные территории. По его мнению, это обезопасит мир от автоматического начала войны НАТО против России, но также удержит Кремль от попыток захватить больше украинских территорий.

Бывший командующий войсками НАТО в Европе Джеймс Ставридис предложил примерно то же самое, но сделал акцент на том, что надо добиться временного перемирия на текущей линии соприкосновения. Сравнивая ситуцию с Корейской войной, он считает, что Украине стоит смириться с временной потерей территорий ради возможности восстановить экономический рост и повторить успех Южной Кореи.

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