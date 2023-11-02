Чтобы выйти из тупика, нужно создать принципиально новые технологии, заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что в текущей войне, скорее всего, прорыва защиты российских оккупантов не будет, а соответственно линия фронта существенно не изменится.

В интервью The Economist Залужный подчеркнул, что для победы Украины нужна принципиально новая технология, потому что сейчас ситуация на фронте зашла в тупик.

"Как и в Первую мировую войну, мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас (Украину и Россию – УНИАН) в тупик. Простой факт заключается в том, что мы видим все, что делает враг, а они видят все, что мы делаем. Чтобы выйти из этого тупика, нам нужно изобрести что-то принципиально новое. Как когда-то китайцы изобрели порох", - сказал генерал.

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Однако в этом случае, отметил Залужный, чтобы выйти из тупика, нужно будет использовать не одно технологическое изобретение, а совокупность всех технических решений.

Заявления Залужного

В этом интервью Залужный также заявил, что война в Украине переходит в новую фазу, превращаясь в позиционную на истощение, играющую на руку РФ.

Генерал назвал факторы, которые позволят Украине получить преимущество. По его словам, для изменения характера конфликта в сторону маневренной войны Украине необходимо инвестировать в целый ряд технологий и возможностей - от воздушной мощности и радиоэлектронной борьбы до контрбатарейной борьбы и минно-подрывной техники.

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