У Путина продолжают врать.

В России заявили, что во время массированного обстрела Киева, в результате которого погибли по меньшей мере 12 человек и пострадали около 90, атаковали "не абсолютно гражданский объект".

Журналистка CBS News Маргарет Бреннан спросила министра иностранных дел России Сергея Лаврова, зачем им убивать мирных жителей, когда Украина заявила о готовности к прекращению огня. В ответ от снова соврал, что российская армия наносит удары только по военным целям или "по гражданским объектам, которые используются военными":

"Президент Путин высказывал это много раз, и это не изменилось и в этот раз. Мы никогда сознательно не наносим удары по гражданским объектам, в отличие от режима Зеленского".

На уточнение ведущей, что это все же была не "ошибка", а преднамеренная атака, Лавров сказал, что российские захватчики "имеют право" бить по целям, которые используют украинские военные.

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Тогда Бреннан спросила, являются ли его слова отказом на призыв президента Соединенных Штатов Америки остановить удары по Украине, или же он имеет в виду, что убийство гражданских "стоило" этого удара. В ответ российский министр заявил, что цель атаки "не была чем-то абсолютно гражданским":

- Продолжит ли Россия атаковать Киев, несмотря на слова президента Трампа: "Владимир, остановись"?

- Вы меня не слушаете. Мы продолжим наносить удары по объектам, которые используются военными Украины, некоторыми наемниками из других стран и инструкторами, которых европейцы официально направили для помощи в нанесении ударов по российским гражданским объектам.

Массированный обстрел Киева

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 апреля Россия осуществила один из самых масштабных ракетно-дронных ударов по Киеву. В результате атаки был разрушен жилой дом в Святошинском районе, погибли по меньшей мере 12 мирных людей, более 90 получили ранения.

После нападения президент США Дональд Трамп обратился к кремлевскому правителю Путину с призывом прекратить атаки. На своей платформе Truth Social Трамп написал: "Я не доволен российскими ударами по Киеву. Это было ненужно и очень не вовремя. Владимир, остановись".

Этот призыв стал редкой публичной критикой Путина со стороны Трампа, который ранее воздерживался от подобных заявлений. В тот же день он заявил журналистам, что Путин прислушается к нему относительно прекращения ударов по Украине.

Однако, несмотря на призывы к миру, Российская Федерация не согласилась на прекращение огня и продолжила атаковать Украину.

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