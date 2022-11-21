Сейчас мужчины находятся на Бахмутском направлении.

Виктор и Леонид Вергуны покинули семейный бизнес и отправились защищать страну. Теперь ремонтируют трофейную технику Вооруженных сил Украины, которую солдаты отбирают у врага.

Журналисты 1+1 рассказали историю о том, как важно для успехов на передовой иметь надежный тыл и специалистов с золотыми руками.

У мужчин здесь - семейный подряд: двое братьев и сын одного из них. Они в первые дни полномасштабной войны втроем пришли в армию и хотели на передовую. Но когда собратья узнали, какие мастера перед ними, сразу их отправили ремонтировать машины. Еще бы, у каждого из Вергунов дома осталось по СТО.

Видео дня

"Мы с братом свариваем, красим, шпаклюем - бизнес такой семейный", - рассказывает Леонид Вергун.

Журналисты отметили, что эту семью задела война: они все трое из прифронтовых сел Днепропетровщины, а их родители - с правобережья Херсонщины. Сейчас мужчины находятся на Бахмутском направлении.

Украинские автомастера взялись производить мини-HIMARS для фронта: что известно

Ранее винницкие автомастера наладили производство "мини-Хаймарсов". Так волонтеры назвали самодельные установки залпового огня.

Оборудование устанавливают на обычные пикапы. Дальность полета ракеты более 20 километров, но при этом наши артиллеристы остаются незамеченными и мобильными. Часть запчастей волонтеры берут из трофейной рашистской техники.

Вас также могут заинтересовать новости: