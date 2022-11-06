Металлический каркас и электричество изготавливают по схемам, которые дали военные.

Мобильные, быстрые, небольшие, но эффективные. Винницкие автомастера наладили производство "мини-Хаймарсов". Так волонтеры назвали самодельные установки залпового огня.

Как говорится в сюжете ТСН, оборудование устанавливают на обычные пикапы. Дальность полета ракеты более 20 километров, но при этом наши артиллеристы остаются незамеченными и мобильными. Часть запчастей волонтеры берут из трофейной рашистской техники.

Из коротких труб ракеты вылетают с бешеной скоростью, но главное - прицельно точно. Переоборудуют пикапы незрячий винницкий волонтер вместе с друзьями-автомеханиками.

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"Вообще это мини-"Град"... Не всегда нужно подъезжать большой машиной, отрабатывать полный пакет снарядов для накрытия. Можно работать точечно", - говорит волонтер Денис Романовский. И добавляет, что главное в такой установке - мобильность и скорость.

Металлический каркас и электричество изготавливают по схемам, которые дали военные. Часть запчастей с трофейной российской техники. Остальные схемы - военная тайна. Пусковой механизм с двигателями уже устанавливают непосредственно артиллеристы.

Систему пуска каждый раз совершенствуют, чтобы можно было отходить на безопасное расстояние перед запуском ракет.

Волонтеры создали прибор для езды военных авто ночью: что известно

Ранее одесские волонтеры разработали модель прибора для ночного управления военными машинами. Ведь включать фары или габаритные огни в прифронтовой зоне в темное время – смертельно опасно.

Прибор позволяет ехать в полной темноте даже по бездорожью. Свою модель одесские волонтеры назвали "Сова", говорят, она оптимальная по соотношению цена - качество.

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