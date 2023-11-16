Не игнорируйте тревоги.

Вечером в четверг, 16 ноября, российские оккупационные войска выпустили по Украине ракеты. Об этом сообщает Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

В 17:51 в официальном Telegram-канале военные призвали жителей Кривого Рога пройти в укрытия, в направлении города двигалась ракета. Уже через 7 минут они сообщили о ракетах в Кировоградской области в направлении Кропивницкого. "Кропивницкий - в укрытие!" - призвали они.

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Обновлено в 18:14: Отбой угрозы в Кировоградской области.

Обновлено в 18:06: Воздушная тревога звучит в Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.

В Воздушных силах отмечали, что тревоги на Николаевщине и Херсонщине связаны с активностью российской тактической авиации в акватории Азовского моря.

Российские обстрелы: последние новости

Сегодня сообщалось, что оккупационные войска массированно ударили по Белозерке Херсонской области. В результате атаки погиб один человек, еще двое получили ранения. Также уничтожен объект критической инфраструктуры, ряд поселков остался без электроснабжения.

А прошлой ночью армия РФ ударила по Чугуевскому району Харьковской области из зенитно-ракетного комлпекса С-300.

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