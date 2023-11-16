Несколько населенных пунктов остались без света, один человек погиб, есть раненые.

В Белозерке на Херсонщине в результате вражеского удара погибли люди, есть раненые, также уничтожен объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Российская армия массированно ударила по Белозерке. По предварительной информации, один человек погиб, еще двое - ранены. Вражеским огнем повреждены жилые дома и продуктовый магазин", - рассказал чиновник.

По его данным, также уничтожен объект критической инфраструктуры. Сейчас Белозерка и окрестные села – без электроснабжения.

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"Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики приступят к работе, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома местных жителей", - заверил глава ОВА.

Впоследствии он добавил, что, по уточненным данным, пострадали пять человек.

"Тело погибшего мужчины спасатели достали из-под завалов дома. Четыре человека получили ранения. Это три женщины, 28, 56 и 34 года, а также 62-летний мужчина. Всех пострадавших каретой "скорой" доставили в больницу", - написал Прокудин.

Кроме того, утром российские военные нанесли удары по Корабельному району Херсона. В результате очередного обстрела пострадали двое херсонцев. В частности, травмы, несовместимые с жизнью, получил 68-летний мужчина. На момент вражеского удара он находился в здании. Также в больницу каретой "скорой" доставили 54-летнюю женщину. У нее - взрывная травма и осколочное ранение лба и бедра.

Оккупанты терроризируют Херсонщину

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты сбросили с БпЛА 13 осколочных боеприпасов по населенным пунктам Золотая Балка, Новоберислав, Антоновка. Также на фоне авиационного затишья минувших суток враг активизировал артиллерию. В частности, зафиксировано 13 обстрелов населенных пунктов Херсонщины и Николаевщины. Били по Херсону, Антоновке и другим. Повреждены две многоэтажки, несколько частных домов, здание школы, четыре маршрутных автобуса.

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