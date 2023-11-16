По его словам, речь может идти о тысяче ракет.

Российские оккупационные войска не отказались от планов атаковать Украину ракетами – сейчас враг может накапливать вооружение для массированных ударов. Таким мнением поделился военный эксперт Юрий Федоров.

"То, что может принести больше всего вреда – это ракеты. Сколько сейчас у России ракет накоплено? Есть информация, что россияне накапливают ракеты. В последнее время обстрелы ракетами были сравнительно небольшие. Это означает, что накапливают их для массированных ударов", – пояснил он в эфире "24 канала".

По его словам, речь может идти о тысяче ракет. В среднем каждая из таких ракет имеет около полутонны взрывчатки, поэтому можно говорить о 500 тоннах взрывчатки.

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Однако эксперт считает, что даже такие цифры свидетельствуют о том, что у россиян нет необходимого количества сил и средств для того, чтобы выполнить те задачи, которые перед оккупационными войсками РФ ставит Владимир Путин.

"Просто не хватает", – подчеркнул Федоров.

РФ готовится к массированным ударам по Украине

Министр энергетики Украины Герман Галущенко предполагает, что россияне ждут ухудшения погодных условий перед тем как начать наносить массированные удары по украинской энергетической инфраструктуре, как враг делал прошлой зимой. По его словам, вероятно, противник выжидает, когда температура воздуха опустится ниже нулевой отметки.

В то же время военный эксперт Олег Жданов считает, что на начало массированных ударов со стороны РФ повлияют три фактора. Среди них – и накопление ракет.

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