Глава Луганской ОВА призвал людей сохранять информационную тишину.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что трасса "Сватово-Кременная" практически под контролем Вооруженных сил Украины.

Об этом он сообщил в Telegram.

"Пока мы не будем называть населенные пункты конкретно. Лучше пусть это сделает Генштаб, но можно сказать, что трасса "Сватово-Кременная" практически под контролем ВСУ. Несмотря на плохую погоду, сплошные ливни несколько дней подряд, все равно продвижение есть, небольшое, но есть", – подчеркнул Гайдай.

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В то же время глава Луганской ОВА призвал людей сохранять информационную тишину и дождаться официальных сообщений от Генштаба.

"Я очень надеюсь, что на следующей неделе мы уже покажем фото и видеоматериалы – с разрешения Генштаба – непосредственно с деоккупированных территорий. Мы готовимся к заходу на эти территории, потому что там остались люди. Их не очень много, но они есть, и нужно сразу, с первых дней поддерживать этих людей: привозить гуманитарную помощь, медикаменты, думать о том, что зима уже на носу", – добавил Гайдай.

Освобождение Луганщины: что известно

Вооруженные силы Украины продолжают возвращать оккупированные территории. Продвижение украинских военных есть и на Луганщине.

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, 19 октября 2022 года ВСУ отбили атаку российских оккупантов на Белогоровку. Он добавил, что оккупанты продолжают обстреливать освобожденные населенные пункты, "превращая их в пепел".

Ранее Гайдай заявил, что на восстановление области после деоккупации понадобится около семи лет. Начать какие-то работы можно будет только после полного освобождения региона.

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