Представитель венгерского правительства Левенте Мадьяр заверил, что третьи страны могут пользоваться территорией Венгрии для поставки оружия в Украину.

Заместитель Министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяр заявил, что венгры готовы пропускать через свою территорию всю помощь, которую оказывают другие страны Украине, в том числе и военную.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Левенте Мадьяр заверил, что третьи страны могут пользоваться территорией Венгрии для поставок оружия в Украину.

"Мы поражены событиями, которые здесь происходят, мы действительно сочувствуем вам. За последние 200 лет мы с Россией воевали трижды. Эти войны были не на жизнь, а на смерть. В отличие от многих западных партнеров, мы на себе ощутили, что это такое противостояние этой огромной восточной стране. При этом, сама Венгрия не будет поставлять свое оружие – это наша стратегическая позиция. Однако третьи страны могут пользоваться нашей территорией", – заявил он.

Как сообщал УНИАН, еще в начале полномасштабного российского вторжения в Украину министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не позволит везти через свою территорию военную помощь Украине от других стран.

Также Венгрия отказалась участвовать в поставках западного оружия Украине, чтобы не подвергать опасности российских обстрелов венгров, проживающих на Закарпатье.