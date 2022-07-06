Министр заявил, что после этого решения венгерско-украинская часть границы является самым безопасным вариантом пересечения.

Венгрия отказалась участвовать в поставках западного оружия Украине, чтобы не подвергать опасности российских обстрелов венгров, проживающих на Закарпатье.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью CNN.

"150 тысяч венгров живут в западной части Украины. Очевидно, что в случае поставки нами оружия, эти поставки будут целью россиян для обстрелов. Мы не хотим, чтобы они стреляли по регионам проживания венгров. Мы должны принимать во внимание безопасность Венгрии и венгров", - сказал Сийярто.

Министр заявил, что после этого решения венгерско-украинская часть границы является самым безопасным вариантом пересечения. "Так Международный Красный крест ведет свою логистику из Венгрии", - сказал он.

Сийярто также заявил, что Венгрия столкнулась с наибольшей гуманитарной нагрузкой в истории страны.

"Мы приняли 830 тысяч беженцев из Украины. Мы хорошо заботимся о них, предлагаем работу тем, кто остается надолго, и образование для детей. Мы не ожидаем, что кто-то скажет спасибо венграм. Но ждем одну вещь: не провоцировать нас, не обвинять нас, не говорить о нас плохо только потому, что мы приняли одно решение - не участвовать в доставке вооружения. Почему? Потому что мы являемся соседними странами. Для нас главная цель – не быть вовлеченными в эту войну каким-либо образом", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 4 июня спикер парламента Венгрии Ласло Кевер заявил, что когда другие страны нуждаются в помощи, то их лидеры просят о ней вежливо, а не требуют или угрожают. В частности, в связи с этим Кевер сказал, президент Украины имеет "какую-то психическую проблему".

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