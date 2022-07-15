Обо всех мерах, которые будут приняты, в государстве не рассказали.

Венгрия подготовила сценарии на случай, если российская агрессия против Украины достигнет Закарпатья. Государство готово принимать меры, и вывод военных из охраны границы — одна из них.

Такой информацией поделился министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в свежем интервью порталу Hirado.

По словам МИД, его страна продолжит политику максимального дистанцирования от войны. Государство хочет свести к минимуму вероятность быть втянутым в боевые действия.

При этом у Венгрии готовы сценарии на случай, если сражения начнут разворачиваться на территории Закарпатья. Правда, министр иностранных дел не стал конкретизировать действия страны в такой ситуации.

"Мы также подготовили сценарии на случай войны [на Закарпатье], и вывод венгерских военных из охраны границы частично является частью этого", — заявил Сийярто.

По мнению чиновника, западные страны ввели уже достаточно санкций. Теперь нужно сосредоточиться на прекращении огня и достижении мира.

Напомним, в начале июля Сийярто сообщил, что Венгрия не отправляет Украине оружие, так боится мести со стороны РФ и последующих обстрелов венгров на Закарпатье. За такое заявление министр подвергся критике со стороны украинских венгров.

Вчера, 14 июля, Венгрия повысила боеготовность своих вооруженных сил и объявила об учениях.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: