Оккупанты нередко бросают свою технику и пытаются бежать.

На севере Киевской области трактористы отжимают вражеские БТРы на и отдают в хорошие руки.

Соответствующее видео мигом распространили в сети.

"Трактористы отжали БТР оккупантов на севере Киевской области", - говорится в подписи под видео.

Напомним, украинцы продолжают демонстрировать мужественность и бесстрашие, "отвоевывая" трофеи у российских оккупантов. В этот раз сумские трактористы завоевали новый трофей - брошенную оккупантами самоходную реактивную установку разминирования УР-77.

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