Трофей трактористов
На севере Киевской области трактористы отжимают вражеские БТРы на и отдают в хорошие руки.
Соответствующее видео мигом распространили в сети.
"Трактористы отжали БТР оккупантов на севере Киевской области", - говорится в подписи под видео.
Напомним, украинцы продолжают демонстрировать мужественность и бесстрашие, "отвоевывая" трофеи у российских оккупантов. В этот раз сумские трактористы завоевали новый трофей - брошенную оккупантами самоходную реактивную установку разминирования УР-77.