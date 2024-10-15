Беспилотные системы различных типов наносят российским захватчикам значительные потери и фактически выполняют роль артиллерии.

Наибольшее количество потерь при попытках наступать, в частности на Покровском направлении, российские оккупационные войска понесли благодаря эффективной работе беспилотных систем различных видов. Поэтому рекрутинг пилотов в украинские Силы обороны сейчас очень актуален.

О роли беспилотников и пилотов дронов в эфире телемарафона рассказал заместитель командира штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады ВСУ Алексей Тарасенко, который только что вернулся с Покровского направления, и штаб-сержант командования Сил беспилотных систем, известный украинский рэпер-военнослужащий Александр Ярмак.

"На самом деле, до 90% потерь противника на нашем направлении именно благодаря эффективной работе дронов различных систем. Это просто тотально меняет правила игры, когда противник пытается наступать. Когда противник находится на открытой местности, ничто не может быть настолько эффективным, как FPV-дроны, как обычные "мавики", которые до сих пор лидируют по количеству поражений противника. Поэтому, учитывая количество пилотов, количество тех беспилотных систем, которые мы применяем в штурмовых батальонах, что имеет наша бригада и другие бригады – реально, актуальность привлечения новых пилотов еще достаточно долго будет достаточно острой", – акцентировал Тарасенко.

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Он добавил, что сколько бы пилотов дронов не было, на самом деле их все еще недостаточно. Ведь каждый дополнительный пилот – это большие возможности по сдерживанию противника, по поражению живой силы и техники российских оккупантов.

"Поэтому это критически важно. Подавляющее количество огневых задач выполняется именно дронами, безусловно. Это то, что фактически должна была бы делать артиллерия, по каким-то советским канонам, накрывая площади нереальным количеством боеприпасов. Мы реально делаем точечно, крайне эффективно и очень точно. И значительно дешевле, на несколько порядков, чем если бы это делалось сотнями снарядов 155-го калибра", – добавил Тарасенко.

В свою очередь, штаб-сержант командования Сил беспилотных систем, известный украинский рэпер-военнослужащий Александр Ярмак отмечает, что Украина пока не имеет настолько развитых технологий, которые могут работать автоматизировано.

"Я год прослужил в Силах Специальных Операций, мы работали с группами специального назначения. И я видел, что очень много задач, куда отправляли людей, где они теряли здоровье, жизнь, конечности, можно было выполнить дронами", – сказал он.

Военный добавил, что дроны чрезвычайно эффективно работают на фронте, поэтому именно они должны заменить людей. На это нужно определенное время, но действовать надо очень быстро.

"Мы в такой ситуации, когда банально имеем меньше человеческого ресурса, и мы его должны заменить роботизированными системами. Если качественно и системно это не сделаем – мы проиграем в этой войне. Мы сейчас вообще находимся в такой точке – на грани точки невозврата. Если быстро не трансформируемся, то у нас время есть до весны. Если не произойдут эти трансформации, то Украину ждет в определенном виде капитуляция", – отметил Ярмак.

Производство оружия в Украине

Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении рассказывал о докладе министра по вопросам стратегических отраслей промышленности по производству украинского вооружения. Глава государства отметил, что Украина уже передала на фронт миллион дронов, также "есть поставки от волонтеров, от всех, кто поддерживает".

Ранее начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в одном из интервью рассказывал о видении развития технологий во время полномасштабной войны в Украине. По его словам, дроны все чаще будут заменять солдат на фронте, а сейчас уже "стали визитной карточкой этой войны и будут влиять на все войны, пожалуй, ближайших 50 лет".

Также, сейчас о себе уже заявил новый этап – наземные роботы. Глава украинской разведки отмечал, что, в отличие от людей, бесплотные системы не имеют страха.

"Если можно послать дрон, 10 дронов, или одного солдата, всегда выберут послать 10 дронов", – констатировал Буданов.

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