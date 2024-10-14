Президент Владимир Зеленский заслушал доклад министра по вопросам стратегических отраслей промышленности по производству украинского вооружения. Об этом он сообщил в своем видеообращении.
"По состоянию на сегодня есть уже миллион дронов, которые были закуплены за государственный счет и поставлены на фронт. И это только то, что делает государство. Есть также поставки от волонтеров, от всех, кто поддерживает. Я хочу поблагодарить каждого и каждую, кто делает нашу армию технологичной: всех украинских производителей, весь наш государственный сектор, всех партнеров, которые вкладываются в производство дронов в Украине. Мы будем и в дальнейшем наращивать эти поставки, и главное, чтобы технологическое развитие помогало нам беречь жизни наших воинов", - отметил Зеленский.
Глава государства также добавил, что заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сирского о фронте, в частности Покровском направлении.
Также отмечается, что президент с Главнокомандующим ВСУ обсудили детали Курской операции и видение дальнейших действий на плацдарме.
Украинские дроны на фронте
Журналисты Forbes отмечают, что украинские дроны сейчас могут поражать ночью не только статическую, но и подвижную технику врага. В частности издание пишет об украинском дроне из группы Nemesis, который уничтожил вражеский "танк-черепаху".
Между тем командир батальона К-2 54 ОМБр Кирилл Верес раскритиковал украинские разработки дронов. Он отметил, что из сотен компаний-производителей БпЛА, на самом деле эффективными являются только пять. По словам военных, для бойцов уже стало привычным дорабатывать полученные дроны, чтобы те могли выполнять боевые задачи.