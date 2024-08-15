Алаудинов по меньшей мере пять раз делал громкие заявления о событиях в Курской области, которые не соответствуют действительности.

Глава кадыровского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов пятый раз за неделю заявил, что Россия остановила продвижение ВСУ в Курской области.

Как сообщает канал "Сирена", сегодня, 15 августа, Алаудинов заявил в комментарии пропагандистским СМИ, что российские военные ведут работу "по завершению блокирования ВСУ".

"Это уже пятое его подобное заявление только за шесть дней. Два дня назад Алаудинов вообще утверждал, что продвижение ВСУ "остановлено", - отмечает канал.

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"Сирена" выяснила, что соратник Кадырова Алаудинов заявлял о том, что россияне "остановили" продвижение ВСУ 9, 11, 13, 14 и 15 августа. Его заявления имели одинаковый смысл и почти идентичный смысл.

Курская область - что происходит на этом направлении

Как сообщал УНИАН, 13 и 14 августа ВСУ продвинулись в Курской области РФ. Украинцы имели значительные территориальные успехи вблизи ряда населенных пунктов. В то же время россияне роют окопы и боятся, что ВСУ расширят прорыв.

В среду, 13 августа, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что под контролем украинских сил находятся уже 74 населенных пункта Курской области.

В свою очередь, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уверен, что эффективность решения ВСУ зайти в Курскую область очевидна. По его словам, глобальный смысл этой операции - "показать несостоятельность России с военной точки зрения, с точки зрения готовности быстро реагировать на кризисные ситуации, с точки зрения контроля над внутренним пространством".

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