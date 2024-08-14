'Чеченец в плену - уже не кадыровец': СМИ раскрыли, как 'Ахмат' прячется за спинами срочников

Кадыров постоянно утверждает, что "кадыровцы в плен не сдаются", но практическая свидетельствует о другом.

"Кадыровцы" таки попали в плен к ВСУ в Курской области России, но в "Ахмате" открестились от них, заявив, что это якобы бойцы другого подразделения. Зато Рамзан Кадыров перед операцией ВСУ заявлял, что его бойцы участвуют в обороне приграничной области, и что тот, кто "попал в плен - уже не кадыровец".

Как говорится в материале "Кавказ. Реалии", в первые дни операции российские "военкоры" заявляли, что "кадыровцы" прятались за спинами солдат-срочников и снимали постановочные видео.

Военные аналитики подтверждают, что "ахматовцы" действительно часто остаются в лесополосах на расстоянии от линии боевого соприкосновения.

11 августа проект "Хочу жить", созданный при поддержке МО и ГУР Украины обнародовал видео с вероятными военнопленными бойцами подразделения "Ахмат". Этих бойцов поймали глубоко в тылу от границы, тогда как наступление украинских военных встретили солдаты-срочники и сотрудники пограничной службы ФСБ России.

На записи видно несколько десятков пленных, лица закрыты. Трое мужчин заявили, что они родом из Грозного и служили в "Ахмате".

"По их словам, они пытались сбежать, чтобы избежать попадания в плен, поскольку Рамзан Кадыров когда-то заявил, что бойцы "Ахмата" в плен не сдаются. Ну, конечно, да, поскольку сидят в тылу, но в Курской области ситуация развивалась динамично, а эти бойцы "Ахмата" даже не пытались сопротивляться", - говорится в сообщении.

На другой записи пленный боец утверждает, что служит в подразделении "Аида". Именно этот отряд спецназа "Ахмат" отправили в Курскую область.

Сдаются ли "кадыровцы"?

Перед публикацией первой записи с военнопленными Рамзан Кадыров заявил, что бойцы полка "Ахмат-Чечня" вместе с 810-й гвардейской бригадой морской пехоты из аннексированного Крыма якобы уничтожили в Курской области колонну техники армии Украины вместе с личным составом.

Боя на кадрах не видно, но Кадыров показал якобы подбитую технику и несколько несколько тел в форме ВСУ.

12 августа его соратник, депутат Госдумы Адам Делимханов опубликовал два видео с чеченскими бойцами в Курской области. Выяснилось, что кадры могли снять за десятки километров от линии прорыва ВСУ в Судже.

Российские "военкоры" писали, что "кадыровцы" сбежали в тыл и вступали в конфликт с местными. Близкий к ЧВК "Вагнер" блогер Alex Parker даже обвинил "кадыровцев" в договоренностях с ВСУ о "взаимном ненападении".

"Ахмат" убегает

Пленный срочник заявил, что его подразделение находилось в районе поселка Свердликово районе, на соседнем опорном пункте находились бойцы "Ахмата".

"Когда нас окружили, то они убежали, потому что, как говорят ребята, Кадыров сказал чеченцам - не сдаваться. При любой угрозе - они убегают", - сказал российский пленный.

Другой пленный заявил, что "кадыровцы" работают с военной полицией, осматривая машины. В боях "Ахмат" не участвует, прячась в тылу за спинами российских срочников.

Олин пленный заявил, что бойцы "Ахмата" якобы насиловали, избивали и оскорбляли других российских солдат. Чаще всего в казарму для этого приходил чеченец Заур с позывным "Байкер". Он сбежал во время прорыва ВСУ.

Как пишет сообщество InformNapalm, речь идет об уроженце Гудермеса и члене байкерского пропутинского клуба "Ночные волки" Зауре Чаареве.

Кадыров часто повторяет, что "чеченцы в плен не сдаются". Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов, комментируя видео с бойцами, взятыми в плен в Курской области, сначала назвал эти кадры "вбросом", а потом подтвердил, что в плену по меньшей мере 5 бойцов "Аиды". В Грозном знают их фамилии.

"Чеченец, который попал в плен, он уже не "кадыровец", - заявил он.

"Известно, что бойцы "Ахмата" участвуют в некоторых операциях по обороне границ в Курской области. Они действительно могли сдаться украинским силам, даже не участвуя непосредственно в боевых действиях", - заявила Екатерина Степаненко, эксперт американского Института изучения войны (ISW).

Она отметила, что в целом российские подразделения из Чечни "имеют плохой послужной список". Они также номинально участвовали в боях под Киевом и за Мариуполь весной 2022 года. Кроме того, "Ахмат" не подавил мятеж ЧВК "Вагнер".

Чеченцы не видят смысла воевать за интересы России - даже те, кто добровольно служит в ее силовых структурах, не говоря уже о вынужденных, которых большинство. Деньги и должности в понимании чеченца-мусульманина - ложная мотивация для риска своей жизнью в политических играх, считает Ислам Белокиев, бывший спикер добровольческого батальона имени Шейха Мансура, который участвует в обороне Украины и состоит из сторонников независимой Ичкерии.

"Всю историю чеченцы боролись за независимость, за свободу и религию. "Кадыровцы" же променяли высшие приоритеты на низменные. Отсюда отсутствие мотивации и желания жертвовать своей жизнью. Грубо говоря, если ты воюешь ради денег, тебе нужно во что бы то ни стало выжить, чтобы иметь возможность их потратить", - отметил Белокиев.

Чтобы выслужиться перед Кремлем, Кадыров заставляет мирное население республики участвовать в войне против Украины - и не столько за Россию, сколько за собственное благосостояние.

Прячутся в лесополосах

InformNapalm пишет, что получает сообщения о фиксации "кадыровцев" в лесополосах возле населенных пунктов в Курской области. Большинство из них расположены на расстоянии 5-10 километров от линии боевого соприкосновения.

8 августа InformNapalm сообщил о расположении групп "кадыровцев" в районах сел Михайловка, Пушкарное и Сосновый Бор Курской области России.

"Все выглядит так, будто кадыровцы спрятались за спинами солдат-срочников", - отмечает InformNapalm.

Пока сложно оценивать боеспособность "ахматовцев" на этом участке. Информация с поля боя поступает отрывками: где-то они прячутся, отсиживаются или готовят засады, кто-то сдается в плен.

"Существует "туман войны". Но любой вооруженный враг опасен и может действовать непредсказуемо. Поэтому представление, что взять в плен "кадыровца" легко и просто, может быть ошибочным", - отметил один из представителей InformNapalm.

Бои в Курской области - что известно

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отчитался президенту Владимиру Зеленскому, что сейчас под контролем Украины находятся уже 74 населенных пункта Курской области.

При этом на фоне украинской операции в Курской области РФ начала выводить подразделения из Украины.

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