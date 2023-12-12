Новый премьер-министр Польши выступил с громким призывом к союзникам.

Правительство Польши будет требовать полной мобилизации Запада для помощи Украине. Об этом заявил новоназначенный премьер-министр Польши Дональд Туск, информирует портал Onet.

Он высказал эту позицию на заседании Сейма, где представил программу действий и состав нового правительства.

"Я не могу уже больше слушать политиков, которые выражают свою усталость от ситуации в Украине. Они говорят президенту Украины Зеленскому, что они устали от ситуации", - сказал Туск.

Он подчеркнул, что атака на Украину - это "атака на всех нас", и призвал одним голосом выступать в поддержку Украины, которая, по его убеждению, должна объединять поляков.

Туск также отметил, что помощь Польши Украине очень важна, но в то же время отметил, что Варшава должна быть настойчивой, когда речь идет о своих интересах, в частности, польских фермерах. Он также анонсировал, что в ближайшие десятки часов отправится в Брюссель с целью убедить союзников защищать демократические ценности и Украину от российской агрессии.

"Но мы должны помнить, за что идет война. Что украинцы воюют за что-то чрезвычайно важное, что их битва началась на Майдане, что они воюют за то, чтобы присоединиться к сообществу западного мира. Они хотят, чтобы Украина была демократическим, правовым государством, как западные страны. И они за это сейчас борются", – подчеркнул глава польского правительства.

Дональд Туск - новый премьер-министр Польши

Накануне Дональд Туск был избран премьер-министром Польши. "За" проголосовали 248 депутатов польского Сейма, "против" - 201.

До этого парламент Польши проголосовал против правительства консерваторов из партии "Право и справедливость". Из присутствующих в Сейме депутатов за вотум доверия правительству Матеуша Моравецкого проголосовали 190 человек, против - 266.

Также УНИАН сообщал, что еще до избрания на должность Туск пообещал, что новое правительство Польши разблокирует границу с Украиной.

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