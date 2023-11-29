Лидер польской коалиции обвинил действующего премьер-министра в бездействии, которое портит отношения с Украиной.

Лидер польской коалиции и возможный следующий премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил действующее правительство Матеуша Моравецкого в легкомысленной политике в отношении Украины.

Таким образом он высказался относительно "кризиса" на общей границе, который возник из-за протестных настроений и блокирования КПП со стороны поляков. "В начале, когда это было "правильно", они (члены действующего правительства - УНИАН) продемонстрировали радикально проукраинскую позицию, полностью забыв о польских интересах", - цитирует Fronda.

Туск прокомментировал СМИ в Сейме, что после этого Моравецкий решил разыграть "антиукраинскую карту", чтобы не раздражать людей, а теперь не знает, что с этим делать.

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"Это скандал, потому что даже в таком вопросе, как протест водителей, они поставили под угрозу наши фундаментальные интересы - отношения с Украиной, Россией, Европой", - указал политик.

Он заявил, что таким образом правительство Моравецкого проявило в политике "бездействие, которое нельзя простить". Под угрозой оказались и отношения с Украиной, и польские интересы одновременно, заявил он.

Туск может стать главой правительства Польши

15 октября в Польше состоялись парламентские выборы, а уже 27 ноября президент Анджей Дуда назначил Матеуша Моравецкого на должность премьер-министра и принял присягу нового состава Совета министров. Если правительство Моравецкого в течение двух недель не получит вотум доверия в Сейме, то следующее право формировать новый кабинет министров будет за Дональдом Туском. Сейчас его коалиция имеет большинство в Сейме. Туск уже определился с составом будущего правительства, но фамилии кандидатов пока официально не обнародовали, подчеркивает СМИ.

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