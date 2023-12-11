Ранее польский Сейм проголосовал против правительства консерваторов из "Права и справедливости".

Депутаты Сейма Польши проголосовали за выдвижение лидера партии "Гражданская платформа" и кандидата от объединенной оппозиции Дональда Туска на пост премьера страны.

"За" проголосовали 248 депутатов, "против" - 201, пишет Gazeta Wyborcza.

"Это действительно большой день – не для меня, а для всех тех, кто верил, что благодаря вам все изменится к лучшему", – сказал Туск с трибуны парламента.

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Зеленский поздравил Туска и заявил, что "будущее Украины и Польши – в единстве, взаимопомощи и стратегическом партнерстве для победы над нашим общим врагом".

"Когда мы стоим вместе, свобода обеих наших наций непревзойденна. Мы ценим поддержку Польши. Вместе мы укрепляем друг друга и всю Европу. Я уверен, что Украина и Польша останутся верны делу защиты глобальной свободы", – заявил президент.

Ранее польский Сейм проголосовал против правительства консерваторов из "Права и справедливости".

Из присутствовавших в сейме депутатов за вотум доверия правительству Матеуша Моравецкого проголосовали 190 человек, против - 266, воздержавшихся не было.

"Польша - великая духовная сила. И это не мы ее выбираем. Она выбирает нас. Спасибо всем, кто поддержал мое правительство. Благодарю вас за честь быть премьер-министром Польши", - написал Моравецкий после голосования.

Позиция Туска относительно Украины

Дональд Туск уже возглавлял польское правительство в 2007-2014 годах. Он обещает разблокировать границу с Украиной и положить конец спорам между Варшавой и Киевом.

14-15 декабря Туск примет участие в саммите ЕС в Брюсселе, где будет рассматриваться возможность начала переговоров о членстве Украины и выделение ей долгосрочного пакета финансовой помощи на сумму 50 млрд евро.

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