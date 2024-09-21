Сообщается, что на разминирование окрестностей склада после удара понадобится два дня.

Опубликованы спутниковые снимки последствий ночного удара БПЛА по российскому складу с северокорейскими боеприпасами в Тихорецком районе Краснодарского края. Фото со спутника Sentinel-2 за 21 сентября, доступные на платформе EO Browser, обнародовали "Схемы".

"На снимках видны последствия ночной атаки на российский склад боеприпасов - там продолжается пожар. Этот военный объект расположен севернее поселка Каменный Тихорецкого района, расположенного в Краснодарском крае России. На спутниковом снимке также видно, что пожар продолжается и возле военного аэродрома города Тихорецк, который находится недалеко от боеприпасов", - говорится в сообщении.

Указывается, что, согласно докладу аналитиков CSIS, в октябре 2023 Белый дом подтвердил, что именно эта российская база - основная в РФ для хранения северокорейских боеприпасов.

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"На карте OpenStreetMap эти склады обозначены как воинская часть №57229-41. В русских открытых источниках имеются упоминания о принадлежности этого подразделения к центру материально-технического обеспечения Южного военного округа РФ. Согласно исследованию вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), этот склад также называют 719 базой артиллерийских боеприпасов. В феврале 2024 года CSIS сообщили, что за последний год на этой базе наблюдается повышенная активность и заметное ее увеличение", - пишут "Схемы".

Российские власти сообщают, что на разминирование окрестностей военного склада после удара 21 сентября понадобится два дня.

Удары по военным объектам РФ 21 сентября

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, ночью 21 сентября Силы обороны Украины нанесли удары по арсеналу "Тихорецк" в Краснодарском крае и по 23-му арсеналу Главного артиллерийского управления Минобороны РФ в Тверской области, недалеко от населенного пункта Октябрьский. Отмечалось, что в момент удара на территории арсенала "Тихорецк" находился очередной эшелон, который доставил не менее 2 тысяч тонн боеприпасов, в том числе и из КНДР.

Позже источники УНИАН сообщили, что дроны СБУ успешно отработали ночью по двум военным объектам РФ: по складам с ракетами "Искандер" в Тверской области и аэродрому Шайковка в Калужской области.

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