По данным источников в Службе безопасности, на аэродроме поражена инфраструктура, а на складе в Тверской области после ударов дронов СБУ продолжается детонация.

Дроны СБУ успешно отработали ночью по двум военным объектам РФ: по складам с ракетами "Искандер" в Тверской области и аэродрому Шайковка в Калужской области. Об этом УНИАН сообщили источники в Службе безопасности Украины.

Так, ночью СБУ и ВСУ вместе отработали по арсеналу РФ в Краснодарском крае, а затем СБУ "самостоятельно" отработала по еще одному арсеналу - в Тверской области и аэродрому Шайковка в Калужской области.

"Этой ночью дроны СБУ организовали "бавовну" на 23-м арсенале главного артиллерийского управления Минобороны РФ возле н.п. Октябрьский Тверской области. Там хранилось артиллерийское и ракетное вооружение для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" и тактических ракетных комплексов "Точка-У". После прилетов дронов на складе началась детонация, фиксируется пять очагов пожаров", - отметил источник.

Также дроны СБУ поразили инфраструктуру военного аэродрома Шайковка, где дислоцируются самолеты стратегической авиации ТУ-22М, которые регулярно обстреливают Украину.

"СБУ вместе со всеми Силами обороны Украины системно уменьшает ракетно-артиллерийский потенциал врага. На этой неделе мы уже взорвали большой арсенал в Торопце Тверской области. Сегодня пришла очередь следующего по размерам склада - одного из важных логистических пунктов врага, где хранились боеприпасы для ударов по Украине. Сезон "падения обломков" - в самом разгаре", - отметил информированный источник в СБУ.

Ночная атака дронов по России

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в российских пабликах появилась информация о мощных взрывах в Тихорецком районе Краснодарского края, в районе складов боеприпасов. О взрывах заявили и в Тверской области в районе 23-го арсенала. В Минобороны РФ заявили, что "перехватили" украинские БПЛА.

Впоследствии Генеральный штаб ВСУ подтвердил атаку Сил обороны Украины на два военных объекта в РФ ночью 21 сентября. Сообщалось, что нанесены удары по арсеналу "Тихорецк" в Краснодарском крае, который входит в тройку крупнейших баз хранения боеприпасов оккупантов и является одним из ключевых в логистической системе российских войск. По имеющейся информации, в момент удара на территории арсенала находился очередной эшелон, который доставил не менее 2 тысяч тонн боеприпасов, в том числе и из КНДР.

Кроме того, информировал Генштаб, СБУ нанесла удар по 23-му арсеналу Главного артиллерийского управления Министерства обороны РФ недалеко от населенного пункта Октябрьский Тверской области.

В сообщении отмечалось, что фиксируются пожар и детонация в районах обоих военных арсеналов.

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