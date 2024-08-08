Украина не может рассматривать Тендровскую косу, как плацдарм для дальнейшего продвижения.

Операция на Тендровской косе имеет в первую очередь тактический эффект, заявил в эфире телемарафона военный эксперт Сергей Грабский.

"Это уничтожение техники на важном направлении. Конечно, мы не сможем там рассматривать этот участок нашей территории как подальный плацдарм для продвижения. Но как операция по удачному уничтожению техники и личного состава противника - она может рассматриваться именно на Тендровской косе. Это важно, потому что была уничтожена РЛС, которая наблюдала за ситуацией в Черном море", - пояснил Грабский.

Операция на Тендровской косе: что известно

Накануне появилась информация, что 6 августа спецназовцы подразделения активных действий "Артан" и Морского центра Главного управления разведки Минобороны реализовали операцию в северной части Черного моря.

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Речь идет о высадке десантной группы спецназовцев на Тендровской косе, которая уничтожила вражескую бронированную технику, в частности МТ-ЛБ, комплекс РЭБ противника, а также разрушила фортификационные укрепления россиян.

Деятельность ГУР: другие важные новости

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что Крымский мост может быть разрушен в ближайшие месяцы. Сейчас ведется соответствующая работа. На уточняющий вопрос о том, может ли Крымский мост исчезнуть в ближайшие несколько месяцев, глава ГУР заверил, что "шансы есть".

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