Также нейтрализовано 319 беспилотников и поражено 32 единицы техники врага.

На Таврическом направлении за минувшие сутки Силами обороны Украины обезврежено более 400 российских захватчиков.

Об этом бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил в Telegram. В частности, в зоне ответственности войск "Таврии" обстановка напряженная, но контролируемая. Украинские военные продолжают ведение оборонительной операции.

"За прошедшие сутки произошло 56 боевых столкновений. Российский агрессор нанес 26 авиаударов, совершил 866 обстрелов и 80 ударов дронами-камикадзе", - отметил Тарнавский.

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Он добавил, что общие потери россиян за минувшие сутки составили:

в живой силе - 408 человек (убитыми и ранеными; также один оккупант был взят в плен);

в вооружении и военной технике - 32 единицы (танк, 9 ББМ, 2 артсистемы, 2 СПГ/АГС, 17 автомобилей и одна единица спецтехники);

нейтрализовано 319 БпЛА различных типов.

Силы обороны Украины уничтожили также склад боеприпасов и два блиндажа противника.

Потери РФ на войне в Украине

Силы обороны Украины 13 марта обезвредили 970 российских захватчиков. Также было поражено 11 артиллерийских систем и 5 танков.

Как отметил глава пресс-службы 26 артиллерийской бригады ВСУ Олег Калашников, у российских захватчиков уменьшается мобилизационный ресурс среди представителей национальных меньшинств из-за потерь на фронте в Украине.

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