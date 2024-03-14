Силы обороны Украины за минувшие сутки, 13 марта, обезвредили 970 российских захватчиков.
Как сообщается в сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook, общие боевые потери России в войне по состоянию на 14 марта 2024 года ориентировочно составили около 427 тысяч 840 человек.
Кроме того, было уничтожено много вражеской техники на фронте, в частности:
- танков - 6757 (+5) единиц,
- боевых бронированных машин - 12938 (+17),
- артиллерийских систем - 10565 (+11),
- реактивных систем залпового огня - 1017 (+0),
- средства ПВО - 717 (+2),
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 8220 (+15),
- крылатые ракеты - 1920 (+1),
- автомобильной техники и автоцистерн - 13959 (+27),
- специальной техники - 1708 (+9).
Также армия агрессора потеряла 347 самолетов, 325 вертолетов, 26 кораблей и катеров, 1 подводную лодку.
Война в Украине - последние новости
Как сообщал УНИАН, аналитики американского Института изучения войны считают, что дефицит боеприпасов, оружия и военной техники из-за задержки помощи от западных партнеров может сделать нынешнюю линию фронта в Украине более "хрупкой". В частности, приоритетные сектора для Украины, которым "больше всего угрожает интенсивная российская наступательная операция", могут создать уязвимые места в других точках. Этим может воспользоваться армия захватчиков для внезапного и неожиданного продвижения.
В ISW прогнозируют, что враг может возобновить свои наступательные операции и продолжить движение в районе Авдеевки.