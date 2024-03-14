Поражено 11 артиллерийских систем и 5 танков.

Силы обороны Украины за минувшие сутки, 13 марта, обезвредили 970 российских захватчиков.

Как сообщается в сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook, общие боевые потери России в войне по состоянию на 14 марта 2024 года ориентировочно составили около 427 тысяч 840 человек.

Кроме того, было уничтожено много вражеской техники на фронте, в частности:

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танков - 6757 (+5) единиц,

боевых бронированных машин - 12938 (+17),

артиллерийских систем - 10565 (+11),

реактивных систем залпового огня - 1017 (+0),

средства ПВО - 717 (+2),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 8220 (+15),

крылатые ракеты - 1920 (+1),

автомобильной техники и автоцистерн - 13959 (+27),

специальной техники - 1708 (+9).

Также армия агрессора потеряла 347 самолетов, 325 вертолетов, 26 кораблей и катеров, 1 подводную лодку.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, аналитики американского Института изучения войны считают, что дефицит боеприпасов, оружия и военной техники из-за задержки помощи от западных партнеров может сделать нынешнюю линию фронта в Украине более "хрупкой". В частности, приоритетные сектора для Украины, которым "больше всего угрожает интенсивная российская наступательная операция", могут создать уязвимые места в других точках. Этим может воспользоваться армия захватчиков для внезапного и неожиданного продвижения.

В ISW прогнозируют, что враг может возобновить свои наступательные операции и продолжить движение в районе Авдеевки.

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