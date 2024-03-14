Кроме того, зафиксированы попытки прорыва на Лиманском направлении.

За прошедшие сутки на фронте произошло 79 боевых столкновений. Враг нанес 2 ракетных и 64 авиационных удара, совершил 93 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Как говорится в сводке Генерального штаба ВСУ, на Купянском направлении наши защитники отбили 4 атаки противника в районах населенных пунктов Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении отражено 11 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполовка и Верхнекаменское Донецкой области.

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На Бахмутском направлении, силы обороны отбили 3 атаки противника в районах восточнее Часового Яра, Богдановки и Клещеевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении воины отбили 20 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и южнее Золотой Нивы. Там враг 29 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении россияне 7 раз атаковали позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области, западнее Вербового и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки, осуществлено 2 безуспешных штурма позиций наших войск.

Война в Украине - последние новости с фронта

Как сообщал УНИАН, ВСУ получили реактивные снаряды для РСЗО "Град" на Авдеевском направлении, благодаря чему смогли отбить штурмы. РСЗО "Град" начали значительно меньше использовать на фронте из-за ряда факторов. Среди них - эффективность FPV-дронов и отсутствие боеприпасов. Именно из-за второго, по словам артиллеристов, их установка некоторое время вообще не использовалась в зоне боевых действий.

Украинские войска в начале марта смогли закрепиться к западу от Авдеевки и замедлить наступление российских оккупантов на этом участке фронта. Однако аналитики Института изучения войны прогнозируют, что враг может возобновить свои наступательные операции и продолжить движение.

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