Также ВСУ разгромили немалое количество техники.

На Таврическом направлении за минувшие сутки потери оккупантов составили 387 человек. В дополнение ВСУ уничтожили несколько важных единиц техники.

Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram. По его словам, в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" наши воины продолжают ведение оборонительной операции. Обстановка остается сложной, но контролируемой.

Командующий проинформировал, что за минувшие сутки произошло 64 боевых столкновения. Враг нанес 17 авиаударов (меньше всего за последние десять дней), 5 ракетных ударов, совершил 1215 обстрелов и 107 ударов дронами-камикадзе.

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"Общие потери россиян за минувшие сутки составили: в живой силе - 387 человек; в вооружении и военной технике - 45 единиц, не считая БпЛА. В частности, это 2 танка, 10 ББМ, 12 артсистем, 1 РСЗО (БМ-21 "Град"), 16 автомобилей и 3 единицы спецтехники. Нейтрализовано средствами РЭБ или сбито 297 БПЛА различных типов", - заявил Тарнавский.

Также он проинформировал, что Силы обороны Украины уничтожили также 1 склад боеприпасов и еще 5 важных объектов врага.

Что известно о новых потерях России - почти есть новая тысяча

Напомним, за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины обезвредили еще 980 оккупантов на фронте. Таким образом, в целом по состоянию на сегодня, 13 марта, потери России на войне против Украины составляют уже 426 870 человек.

Также за минувшие сутки наши защитники уничтожили 5 вражеских танков, 20 боевых бронированных машин, 32 артиллерийские системы, два средства ПВО, 22 БПЛА оперативно-тактического уровня, одну крылатую ракету.

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