Во время наступления оккупанты потеряли более 70 единиц техники и около 485 солдат убитыми или ранеными.

В сети появилось видео с места, где украинская армия разгромила российских оккупантов при попытке переправы через реку Северский Донец на Луганщине.

Записью поделись YouTube-канал Ukrainian Witness.

С 5 по 12 мая "вторая армия мира" хотела перейти реку Северский Донец, для этого она задействовала танковый полк. Но украинская пехота уничтожила 30 единиц техники, остальное добила артиллерия.

"На видео вы можете увидеть то, что осталось от российских танков. "Как вспомню, как мы тут е**шились!"— говорит один из украинских военных", - говорится в описании к видеозаписи.

Отмечается, что форсирование Северского Донца российскими войсками прекратилось 13 мая. Во время наступления оккупанты потеряли более 70 единиц техники и около 485 солдат убитыми или ранеными.

Ранее издание The New York Times сообщало, что потери, нанесенные российскому батальону, когда он пытался форсировать Северский Донец, засвидетельствовали об одном из самых смертоносных столкновений войны. Согласно оценкам, основанным на общедоступных данных, более 400 российских солдат были убиты или ранены.

Вас также могут заинтересовать новости: