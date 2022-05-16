Контролируемые Кремлем "блогеры" стали подозревать командование в некомпетентности либо в предательстве.

Потери, нанесенные российскому батальону, когда он пытался форсировать Северский Донец на прошлой неделе, стали одним из самых смертоносных столкновений войны.

Согласно оценкам, основанным на общедоступных доказательствах, более 400 российских солдат были убиты или ранены, пишет The New York Times.

Сообщается, что 11 мая российское командование направило около 550 военнослужащих 74-й мотострелковой бригады 41-й общевойсковой армии для форсирования реки Северский Донец в районе Белогоровки на востоке Луганской области с целью окружить украинские силы под Рубежным.

На спутниковых снимках видно, что украинская артиллерия разрушила несколько российских понтонных мостов и уничтожила плотные скопления российских войск и техники вокруг реки.

Институт изучения войны, ссылаясь на анализы, основанные на общедоступных снимках, указал, что во время атаки могло быть убито или ранено до 485 российских солдат и уничтожено более 80 единиц техники.

Западные военные аналитики также изучили снимки и говорят, что попытка перехода продемонстрировала поразительное отсутствие тактического смысла.

Они предположили, что русские командиры, отчаянно пытаясь добиться прогресса, поспешили с операцией. Некоторые также предположили, что это было отражением беспорядка в русских войсках.

Если оценки о том, что сотни солдат были убиты или ранены, окажутся точными, это будет одно из самых смертоносных известных сражений войны, отмечает NYT.

Вместе с тем контролируемые Кремлем "блогеры" стали подозревать командование в некомпетентности либо в предательстве, пишут журналисты, основываясь на отчете Института изучения войны.

Война в Украине: обновленные данные

Русские продолжают наступление в Восточной операционной зоне, хотя на север от Харькова уже перешли к обороне, чтобы не допустить прорыва ВСУ к российской границе.

Также противник на Авдеевском направлении отошел на старые позиции из-за больших потерь.

В то же время оккупанты намерены снова наступать остатками сил из-под Изюма. В настоящее время русские обстреливают из всех видов вооружения населенные пункты в области, которые пришлось оставить.

Основные усилия враг сосредоточил на Донецком направлении, констатируют военные.

Всего в течение 15 мая украинские защитники отбили 17 атак врага на Донбассе; уничтожены три танка, одна артиллерийская система, шесть единиц боевой бронированной техники и автомобиль противника. Утраты личного состава русских оккупантов уточняются.

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