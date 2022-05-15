В частности, на отдельных направлениях укомплектованность подразделений врага, по результатам боевых действий, составляет менее 20%.

Российские захватчики несут значительные потери в живой силе и технике на востоке Украины.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

В частности, противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой, Луганской, Херсонской областей и удержания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.

Так, на Донецком направлении противник продолжает осуществлять интенсивные обстрелы вдоль линии соприкосновения и пытается закрепиться на занятых позициях, пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Основные усилия враг продолжал сосредотачивать на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.

В то же время, оккупанты несут значительные потери в живой силе и технике.

"На отдельных направлениях укомплектованность подразделений, по результатам боевых действий, составляет менее 20 процентов. На Попаснянском направлении, из-за больших потерь и неспособности действовать самостоятельно, подразделения воздушно-десантных войск вооруженных сил Российской Федерации объединяются с представителями российских частных военных компаний для дальнейших действий в составе сводных подразделений", - отмечается в сводке.

Вместе с тем, на Северодонецком направлении враг, при поддержке артиллерии, вел боевые действия в районе населенного пункта Тошковка. В районе Боровского оккупанты понесли потери и отступили.

Кроме того, на Бахмутском направлении продолжаются боевые действия в районе Камышевахи, а на Авдеевском направлении противник вел боевые действия и понес потери в районе населенных пунктов Пески и Новокалиновое. На отдельных участках применил тяжелые огнеметные системы.

Также враг на Кураховском направлении, используя поддержку артиллерии, вел штурмовые и наступательные действия, но успеха не имел.

Как и раньше, в Мариуполе враг основные усилия продолжает сосредотачивать на блокировании и поражении наших подразделений в районе завода "Азовсталь". Наносит массированные артиллерийские и авиационные удары.

"На Новопавловском и Запорожском направлениях противник пытался осуществлять огневое поражение наших войск из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов. Были попытки вести контрбатарейную борьбу", - говорится в сообщении.

При этом, на Южнобугском направлении подразделения противника активных боевых действий не вели. На Криворожском и Николаевском направлениях враг обстреливал украинские подразделения из ствольной артиллерии и минометов. Продолжает инженерное оборудование занятых позиций.

"На Харьковском направлении основные усилия враг сосредотачивал на удержании занятых позиций и недопущении продвижения наших войск к государственной границе Украины. На данном направлении противник использует подразделение, которое сформировано во время проведения мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

Кроме того, российские оккупанты систематически обстреливали населенные пункты Русские Тишки, Терновая и Петровка. Они безуспешно пытаются вести наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Долгенькое и Богородичное.

"Командование вооруженных сил Российской Федерации пытается комплектовать и пополнять потери своих войск за счет резервистов. На полигонах в Воронежской, Белгородской и Ростовской областях осуществляется подготовка до двух с половиной тысяч резервистов. Их планируется направить на территорию Украины для участия в войне", - отмечается в сводке.

Как сообщал УНИАН, в утренней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что за прошедшие сутки в Украине уничтожено еще 200 российских оккупантов, и общее количество ликвидированных противников теперь составляет примерно 27400 человек.

По данным британской разведки, наступление России на Донбассе потеряло темп и значительно отстало от графика. РФ не смогла достичь значительных территориальных достижений за последний месяц, сохраняя при этом стабильно высокий уровень истощения. Россия, предположительно, потеряла трети сухопутных боевых сил, привлеченных в Украине с февраля.

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