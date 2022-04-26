Сегодня США провели переговоры о помощи украинской армии с 40 странами-союзниками.

В США заявили, что готовы "сдвинуть небо и землю", чтобы помочь Украине победить в войне с Россией.

Такое заявление сделал министр обороны США Ллойд Остин в ходе посвященной поддержке и усилению обороноспособности Украины встречи министров обороны 40 стран-союзников в Германии, сообщает Тhe Guardian.

Выступая на авиабазе Рамштайн на юго-западе Германии, Остин пообещал "помочь Украине выиграть борьбу с несправедливым вторжением России и укрепить обороноспособность Украины для завтрашних вызовов".

"Как мы видим сегодня утром, страны всего мира едины в нашей решимости поддержать Украину в ее борьбе против империалистической агрессии России. Украина явно верит, что может победить, и все здесь тоже", - заявил глава Пентагона.

Он напомнил, что США уже предоставили Украине больше вооружений, чем кто-либо в мире. И намерены и дальше помогать украинской армии победить в войне.

Как отметил Ллойд, США "продолжат сдвигать небо и землю, чтобы удовлетворить" потребности Киева.

Глава Пентагона также назвал вторжение РФ в Украину "неоправданным" и напомнил о преступлениях российской армии против гражданского населения.

"Мы все исходим сегодня с позиции моральной ясности — Россия ведет войну по собственному выбору, чтобы потакать амбициям одного человека. Украина ведет войну по необходимости, чтобы защитить свою демократию, свой суверенитет и своих граждан", - подчеркнул Ллойд.

Ранее сообщалось, что РФ разослала ноту протеста всем странам-поставщикам оружия для Украины с угрозами о "непредсказуемых последствиях".

Посол Украины в США Оксана Маркарова убеждена, что озвученные Россией угрозы западным странам и требования прекратить поставки тяжелого вооружения и техники для ВСУ не изменят позиции Вашингтона по оказанию помощи нашему государству.

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