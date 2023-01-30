Он отметил, что ВСУ смогут с их помощью разорвать логистическую цепочку российских войск.

Запад "создает реальные проблемы" для президента России Владимира Путина, когда передает Украине танки.

Об этом заявил бывший главнокомандующий объединенными силами НАТО Джеймс Ставридис, пишет The Hill. По его словам, танки Abrams, Leopard 2 и Challenger будут играть ключевую роль в поддержке обороны Украины. "Когда вы соедините эти три типа танков и доставите их в Украину в реальном количестве, а я полагаю, что к середине весны, к концу марта, их будет не менее 100, а может быть, и 200, это создаст реальную проблему для Путина", - сказал Ставридис.

Он отметил, что украинские военнослужащие могут "замаскировать эту броню и использовать ее, чтобы пробить российскую линию, разделить их, разорвать на части и разорвать логистическую цепочку".

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Экс-главнокомандующий убежден, что передача танков Украине ознаменует собой поворотный момент в наземной войне и станет "плохим днем" для Путина из-за самого конфликта и единства Запада.

"Это сильный политический и дипломатический сигнал, и, как я уже говорил ранее, это очень важный военный шаг для Альянса", - добавил он.

Танки для Украины

Напомним, что на последней встрече в формате "Рамштайн" 12 стран пообещали поставить Украине танки Leopard.

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко заявил, что союзники уже подтвердили передачу Украине 321 танка.

Великобритания отправит Украине 14 танков Challenger 2 и 30 САУ AS90, а США - 31 танк M1 Abrams. Украинские военнослужащие уже прибыли в Великобританию для обучения работе с Challenger 2.

По данным The Washington Post, танки Abrams могут приехать в Украину в конце этого или в начале следующего года.

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