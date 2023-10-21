Под огнем были четыре населенных пункта Бериславского района, есть попадания.

Российские оккупанты сегодня с полуночи выпустили по Херсонской области 24 управляемых авиабомбы. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что под вражеским огнем оказались четыре населенных пункта Бериславского района. "Также в Бериславе был сброс взрывчатки с дрона. Есть попадание в админздание", - добавил Прокудин.

В управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области отметили, что армия России продолжает террор мирного населения обстреливая жилые кварталы Херсона.

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"Ночью херсонцы проснулись от мощных взрывов. Один из вражеских снарядов попал в многоквартирный жилой дом, в двух квартирах на втором этаже начался пожар", - сказано в сообщении.

Пожарные прибыли быстро, потушили пламя, не допустив переброски огня на другие квартиры.

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Как сообщал УНИАН, 20 октября утром россияне нанесли удар по городу Берислав Херсонской области, в результате чего погиб гражданский человек. В целом, оккупанты совершили 6 авиаударов по селам Бериславского района.

18 октября российские оккупанты также ударили из авиации по Херсонщине, погиб 63-летний мужчина. Враг атаковал область, выпустив 6 управляемых авиабомб и для этого использовал три самолета СУ-34.

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