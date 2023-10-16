Оккупанты ударили по Бериславскому району.

Сегодня вечером российские захватнические войска ударили по Херсонщине управляемыми авиационными бомбами.

Об этом сообщает глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем официальном Telegram-канале. Под атакой могли оказаться четыре населенных пункта, информация о пострадавших и разрушениях устанавливается.

"Враг атаковал Херсонщину из пяти самолетов Су. По предварительной информации, выпустили 9 управляемых авиабомб по четырем населенным пунктам Бериславского района", - сообщил Прокудин.

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Обстрелы Херсонщины: что известно

Российские оккупационные войска систематически бьют по Херсону и области из разнообразного вооружения, уничтожая гражданскую инфраструктуру и убивая мирных украинцев.

Сегодня в Службе безопасности сообщили о разоблачении жительницы Херсона, которая помогала корректировать российские воздушные атаки на город.

Во вчерашнем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Херсоне произошли отключения электричества и водоснабжения из-за сброшенных оккупантами бомб. Он отметил, что российских ударов по объектам генерации и сети с приближением зимы станет больше.

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