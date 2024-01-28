Оборонительные рубежи держат под контролем, отметил военный эксперт.

Населенный пункт Табаевка (Харьковская область) не отошел под контроль российской армии, как об этом сообщили утром 28 января.

Об этом рассказал военный эксперт Александр Мусиенко со ссылкой на информацию от оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" в эфире телемарафона. По его информации из двух источников, населенный пункт до сих пор находится под контролем Украины, хотя там и продолжаются ожесточенные бои.

"Враг не захватил этот населенный пункт, там держат оборонительные рубежи. Вообще, там ситуация, несмотря на давление врага и постоянные интенсивные наступательные действия, она под контролем", - сказал Мусиенко.

Видео дня

Эксперт также добавил, что командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины понимает важность этого направления: "Это северо-восточный фланг. Фланговая атака всегда содержит определенные риски и угрозы, потому что это давление. Это не просто прорыв фронта в центре, здесь может обрушиться весь фронт. Командование это понимает и там все сделано для того, чтобы оборонительные рубежи держать".

Идет война в Украине - новости, которые надо знать сегодня

Напомним, утром 28 января аналитики DeepState заявили, что Россия, вероятно, зашла войсками в село Табаевка и сейчас пытается развить успех в сторону Песчаного.

Накануне глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявлял об усилении активности войск РФ возле города Купянск. Чиновник называл два опасных направления - Синьковку и Табаевку. По его словам, там Россия проявляет наибольшую интенсивность в наступательных действиях.

Как заявлял начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в начале января, для нового наступления на Харьков российским захватническим войскам надо осуществить большое количество подготовительных мероприятий. Пока военные не фиксируют такой подготовки.

Вас также могут заинтересовать новости: