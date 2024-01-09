В Командовании Сухопутных войск рассказали о ситуации на фронте.

Для нового наступления на Харьков российским захватническим войскам надо осуществить большое количество подготовительных мероприятий, пока военные не фиксируют такой подготовки.

Об этом заявил начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо в эфире информационного телемарафона, комментируя информацию о возможном наступлении от иностранных СМИ.

Фитьо отметил, что об активных действиях российских войск на Лимано-Купянском направлении военные неоднократно сообщали еще с начала октября. Украинские силы наблюдали за ними, укрепляли инжеренные сооружения и подтягивали резервы. Также военные наблюдают и за северной границей.

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"Любое формирование любой наступательной группировки требует времени, ресурсов и обученного личного состава. Сейчас российская оккупационная армия задействовала очень большие силы в наступательной операции в Украине, их количество по всей линии фронта большое и для формирования какого-то ударного кулака для наступления нужны очень большие подготовительные действия", - подчеркнул Фитьо.

Он добавил, что сейчас Харьков "может выдохнуть", однако украинцы должны понимать, что оккупанты сильны, быстро учатся на поле боя, имеют много ресурсов и не учитывают человеческие потери.

Что писали СМИ о новом наступлении на Харьков:

Недавно британская газета The Telegraph, ссылаясь на источник, связанный с украинской армией, сообщила о подготовке к наступлению РФ на Харьков.

Журналисты сообщили, что Украина расценивает постоянные обстрелы Харькова из различного вооружения как подготовку к крупномасштабному наступлению. По их данным, оккупанты могут начать наступление 15 января.

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