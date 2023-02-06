Эксперт сомневается, что эти танки появятся на полях сражения в Украине.

Россия не производит танки Т-14 "Армата", которыми пугала весь мир. Как заявил военный эксперт Олег Жданов, этот танк оказался "настоящим "пшиком": "Классический пример, как шарик сдулся".

"Четыре года танк ездил по Красной площади, но до сих пор нет окончательных тактико-технических характеристик. Они написаны размыто и непонятно. Конкретики нет. Никто не видел боевых испытаний, обстрела. На сегодняшний день не сформулирована концепция, как создавался танк. Перед Новым годом появилась информация, что имеющиеся танки будут направлены на фронт, но потом эта новость была опровергнута, и об этом танке забыли", - отметил эксперт.

По его словам, программа по разработке и производству танков Т-14 россияне закрыли в 2020 году из-за дороговизны и отсутствия перспектив развития

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"Я очень сильно сомневаюсь, что мы увидим Т-14 на полях сражения в Украине", - добавил Жданов.

Российские танки Т-14 "Армата" - что о них известно

По данным из открытых источников, Т-14 - российский боевой танк с необитаемой башней, на базе универсальной гусеничной платформы "Армата".

Согласно задумке конструкторов, Т-14 должен был использоваться как машина разведки, целеуказания и корректировки огня САУ, ЗРК и танков Т-90 в составе тактического звена.

Т-14 называли "стелс-танком" с кардинальным снижением видимости в инфракрасном, магнитном и радиодиапазоне.