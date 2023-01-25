Там считают, что эти новейшие российские танки просто не готовы к использованию в реальных боевых условиях.

Россияне подготовили свои танки T-14 "Армата" к войне против Украины, но оккупанты не спешат их применять, поскольку сомневаются в их боеспособности.

Как говорится в свежем докладе Министерства обороны Британии, РФ подготовила небольшую партию T-14 и это бы стало первым испытанием этих танков в бою. Но российские оккупанты в Украине не решаются пускать их в бой из-за "сомнительного состояния".

В британской разведке объяснили это тем, что ранее российские чиновники говорили о проблемах с мотором и некоторыми истемами Т-14.

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При этом в британской разведке напомнили, что в 2021 году министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил о производстве этих танков в 2022 году как об "экспериментальном". "Поэтому вряд ли какой-то из выпущенных Т-14 был соответствующий стандартам и готовым к использованию", - считают в разведке.

Российские танки Т-14 "Армата"

Россияне называют Т-14 "Армата "перспективным основным боевым танком". У него гусеничная платформа и изолированная безэкипажная башня.

Прогнозируемые даты взятия данного танка на вооружение менялись. По состоянию на 2022 год танк так и не был принят на вооружение ВС РФ.

В украинской разведке заявляли, что в апреле 2022 года производство этих танков остановилось из-за антироссийских санкций.

19 января 2023 года британская разведка сообщила, что Россия может перебросить в Украину новые танки Т-14 "Армата" в пропагандистских целях.

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