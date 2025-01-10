Техника и люди должны распределяться между теми подразделениями, которые ценят жизнь украинского воина и показывают результат, считает боец.

Иностранная подготовка украинских военных без адаптации к реальным условиям современной войны и работы внутри подразделения является пустой тратой времени и имеет страшные последствия. Такое мнение в колонке на УП высказал командир 108-го отдельного батальона "Волки Да Винчи", капитан Сергей Филимонов, в частности комментируя скандал с новосозданной 155-й отдельной механизированной бригадой (155 ОМБр) имени Анны Киевской, где дезертировали более 1700 военнослужащих.

"С одной стороны, это подразделение получило современную технику, подготовку во Франции и почти полную комплектацию личным составом. С другой - отсутствие опыта у командования, понимания базового боевого управления, организации боя и важных компонентов обеспечения сделали его небоеспособным", - констатировал боец.

По его словам, он знает почти 10 подобных бригад.

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"Такие бригады ставят в полосу, они теряют свой участок фронта. После чего их передают в управление к какой-то "старой" бригаде для хоть какой-то эффективности на поле боя. В результате чего из них будут "выжимать" все возможное: технику, вооружение, людей… Мы потеряли драгоценное время, которое могло быть использовано для слаживания, адаптации, профессионального распределения, и чтобы дать возможность командиру планировать задействование резерва. Вместо этого получили низкомотивированных, неготовых и необеспеченных солдат, которым не хватает шансов выжить и удержать позиции. Это привело к провалам на фронте и значительным потерям", - подчеркнул Филимонов.

Он добавил, что в Европе могут научить стрелять из автомата и бросать гранату, но это будет 10-15% от необходимых знаний для того, чтобы просто выжить:

"Наши механики водители, танкисты, артиллеристы, гранатометчики и пулеметчики должны учить НАТО как применять оружие, а от партнеров надо разве что инструкция по обслуживанию".

При этом боец признал, что украинская система базовой военной подготовки тоже требует значительных изменений, однако не менее важным является факт наличия командования, которому доверяют бойцы и волонтеры, - без него невозможно построить качественное подразделение.

"Поэтому многие сбежали из подобных бригад, захотели стать в строй в другое подразделение, воспользовавшись законом о декриминализации первого СОЧ (самовольное оставление части). Техника и люди должны распределяться между теми подразделениями, которые ценят жизнь украинского воина и показывают результат", - резюмировал капитан.

Скандал с 155-й бригадой - актуальное

Напомним, командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-майор Михаил Драпатый заявил, что выявленные недостатки при формировании 155-й бригады присущи любому новосозданному подразделению, которое сразу применяют в боевых действиях.

По его словам, на данный момент большинство системных недостатков проанализированы, им дана оценка, а по отдельным вопросам уже реализуются решения.

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