Генерал заверил, что системные недостатки при формировании бригады проанализированы, им дана оценка, по отдельным вопросам уже реализуются решения.

Выявленные недостатки при формировании 155-й отдельной механизированной бригады (155 ОМБр) имени Анны Киевской присущи любому новосозданному подразделению, которое сразу применяют в боевых действиях, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-майор Михаил Драпатый.

Свое мнение по этому поводу он высказал в Facebook, отметив, что сейчас большинство системных недостатков проанализированы, им дана оценка, по отдельным вопросам уже реализуются решения.

"Эти проблемы будут присущи любому вновь созданному подразделению, если его сразу после формирования применять в боевых действиях. Высшее командование должно это осознавать и учитывать. Однако и причины, почему так происходит, тоже всем понятны", - отметил Драпатый.

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Он акцентировал, что формирование и вооружение "с нуля" новой бригады совместно с иностранным государством происходило впервые и в довольно сжатые сроки - всего за несколько месяцев. Никто не имел такого опыта раньше, поэтому невозможно было предусмотреть все нюансы и детали этого процесса, считает генерал.

При этом Драпатый отметил, что французская сторона полностью выполнила свои обязательства перед Украиной, указав, на каком уровне возникли проблемы:

"Во время генерации новой бригады имело место формальное отношение со стороны ответственных лиц: это и ненадлежащее управление и контроль за всем процессом; и ошибки при комплектовании, и не всегда взвешенные решения по управлению личным составом бригады; несовершенное планирование подготовкой как в Украине, так и за рубежом; и запоздалая реакция высшего командования на проблемы, возникавшие в процессе создания и приобретения возможностей новой боевой единицей Сухопутных войск".

Он отметил, что 155-я бригада на фронте меньше месяца, и это тот период, когда проявляются все недостатки в комплектовании и подготовке личного состава. Вместе с тем, как подчеркнул генерал, бригада продолжает выполнять боевые задачи:

"Я очень благодарен бойцам, которые адаптируются к непростым условиям и воюют. Несмотря на все сложности, бригада заняла полосу, выполняет боевые задачи, держит позиции, и параллельно - работает над устранением ошибок и улучшением боеспособности. Это происходит в трех направлениях: подготовка и боевой дух; обеспечение; управление и управляемость личным составом".

По его информации, новому командиру бригады оказывается поддержка руководства Сухопутных войск. Фокус при этом направлен на комплектовании бригады опытными офицерами и командирами всех звеньев.

"СОЧ. Ситуация непростая. Главный вызов, с которым столкнулась бригада - это низкая эффективность и мотивация командиров среднего звена, которые непосредственно руководят людьми... Здесь нет простого рецепта - надо работать над решением всех проблемных моментов, которые обусловливают СОЧ, не только в Сухопутных войсках, но в целом в Вооруженных силах. Количество СОЧ в бригаде будет уменьшаться пропорционально решениям, которые будут влиять на боеспособность и мотивацию личного состава. Это - общая задача органов власти и Сил Обороны и все ответственные получили указания", - отметил Драпатый.

Он добавил, что лично занимается поиском офицеров, которых будет рекомендовать комбригу. Также работает горячая линия командующего Сухопутных войск для военных 155-й бригады.

"Кроме официальных ежедневных докладов, хочу иметь прямой контакт и слышать бойца, понимать, насколько наши решения влияют на его мотивацию и реальное положение дел", - написал генерал.

"И напоследок. Считаю, что 155-я бригада имени Анны Киевской - перспективная и еще проявит себя. Да, нужно время и усилия многих для исправления ошибок, допущенных при формировании. Но украинская новосозданная бригада имени Анны Киевской может и должна стать настоящим "гальским петухом" - символом Франции: гордой, несокрушимой, и готовой к бою за свободу", - резюмировал командующий Сухопутными войсками.

Скандал со 155-й бригадой - что сообщалось ранее

Как писал УНИАН, в начале января Forbes обнародовало материал о том, что новосозданная 155-я механизированная бригада имени Анны Киевской, которая проходила подготовку во Франции и должна была усилить позиции ВСУ на Покровском направлении, начала "разваливаться", не доехав до фронта.

После появления информация о массовом дезертирстве бойцов 155-й бригады офицер подразделения на условиях анонимности рассказал СМИ, что основная часть военнослужащих в бригаде были необученными мобилизованными. По словам военного, у него самого до зачисления в бригаду не было никакой подготовки, однако, несмотря на это, его назначили на должность командира взвода в подразделении инженерного обеспечения бригады. Он утверждает, что ни соответствующих знаний военного дела, ни необходимых навыков - не имел. К тому же, по его словам, если солдаты проходили курс базовой военной подготовки, то он его не проходил ввиду того, что уже имел офицерское звание.

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